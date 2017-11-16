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Xanthos ve Letoon gün sayıyor
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Xanthos ve Letoon gün sayıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un göreve gelişinden sonra ihaleye çıkarılarak düzenleme çalışmalarına başlanılan Xanthos Antik Kenti, 2018 yılında bitirilerek ziyarete hazır hale getirilecek. Diğer bir antik kent Letoon ise yenilenmiş yüzüyle gelecek ay ziyaretçileriyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un göreve gelişinden sonra ihaleye çıkarılarak düzenleme çalışmalarına başlanılan Xanthos Antik Kenti, 2018 yılında bitirilerek ziyarete hazır hale getirilecek. Diğer bir antik kent Letoon ise yenilenmiş yüzüyle gelecek ay ziyaretçileriyle buluşacak.
Antik kentleri geçtiğimiz aylarda gezerek, eksiklikleri ve yapılabilecekleri yerinde tespit eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un talimatları doğrultusunda hız kazanan çalışmalardan Xanthos ve Letoon Antik Kentleri ziyaretçileriyle buluşmak üzere artık gün sayıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve antik çağın en önemli merkezlerinden olan Xanthos-Letoon Antik Kentleri, oluşturulacak karşılama merkezleriyle çok daha fazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Bakan Kurtulmuş'un göreve gelişinden sonra ihaleye çıkarılarak düzenleme çalışmalarına başlanılan Xanthos Antik Kenti, 2018 yılında bitirilerek ziyarete hazır hale getirilecek. Diğer bir antik kent Letoon ise yenilenmiş yüzüyle önümüzdeki ay içerisinde ziyaretçileriyle buluşacak. Uzun yıllardır ihtiyaç duyulan karşılama merkezleriyle ziyaretçilerine daha keyifli ve kolay bir gezi imkanının sunulacağı antik şehirlerde alanların tanıtımını sağlayacak sinevizyon bilgilendirme salonu, otopark, market, kafe, hediyelik eşya satış birimleri, peyzaj düzenlemeleri ve yürüme yolları oluşturulacak.
Önümüzdeki ay ziyarete açılacak olan antik dönemin dini merkezlerinden Letoon Antik Kenti 2.8 milyon liraya tamamlanırken, çalışmalarına hız verilen Xanthos Antik Kenti'ndeki çalışmalar ise 4.3 milyon liraya mal olacak.

XANTHOS-LETOON ANTİK KENTLERİ 1988 YILINDA UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NE GİRDİ
Antik çağlardan günümüze birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Xanthos-Letoon Antik Kentleri, 1988 yılında birlikte değerlendirilerek UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki yerini aldı. Muğla ile Antalya sınırındaki Fethiye ilçesine bağlı Kınık köyü hudutları içerisinde bulunan Xanthos Antik Kenti ve yine ona komşu konumda bulunan 4 kilometre uzaklıktaki Letoon Antik Kenti çağının en önemli merkezleri arasında yer alıyor. Geçirmiş olduğu büyük yangında tamamen yanması sebebiyle tekrar inşa edilen Xanthos Antik Kenti, Milattan Önce 2. yüzyılda Likya uygarlığına başkentlik yapmış olan antik çağın en önemli idari merkezleri arasında bulunuyor. Likya dönemi dikme mezar taşları ile kaya mezarlarının günümüze ulaştığı antik şehirde erken dönem Hristiyanlığının güzel bir örneği olan kilise ve antik tiyatro kalıntıları da bulunuyor. Likya medeniyetinin dini merkezi Letoon Antik Kenti ise tapınak mimarisinin en kutsal yapılarına sahip. Leto, Apollon ve Artemis adına yapılmış tapınakların bulunduğu Letoon Antik Kenti'nden günümüze ulaşan kalıntılar arasında Roma tiyatrosu ile bir de çeşme tarihe ışık tutuyor.
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