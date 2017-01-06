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Wilma Elles'ten o projeye destek
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Wilma Elles'ten o projeye destek

Türk Böbrek Vakfı'nın 'Çocuklar ve Egzersiz' çalışması için ünlü oyuncu Wilma Elles ve Hasan Yalnızoğlu da destek verdi.

Türk Böbrek Vakfı'nın "Çocuklar ve Egzersiz" çalışması için ünlü oyuncu Wilma Elles ve Hasan Yalnızoğlu da destek verdi.
Hasan Yalnızoğlu'nun Şişli'de bulunan spor stüdyosunda kamera karşısına geçen Vakıf Başkanı Timur Erk, Wilma Elles ve UPS Spor Kulübü öğrencileri, temel egzersiz hareketlerini içeren videolar çektiler. Sabahın erken saatlerinde başlayan çekimler sonrasında Vakıf Başkanı Timur Erk "çocuklar için çok anlamlı bir destek verdiniz, şimdi üstüne bir bardak su için" diyerek dev su bardaklarıyla Elles ve Yalnızoğlu'na su ikram etti. Su ikramı ile çocukların kahkahalarına neden olan Erk; "Çocuklar, egzersiz kadar su tüketimi de önemli, siz de güle güle için" diyerek karşılık verdi. Wilma Elles ve Hasan Yalnızoğlu ile çekimlere katılan çocuklara "sağlıklı yaşam gönüllüsü" olmalarından dolayı birer rozet takan Timur Erk, ayrıca Elles ve Yalnızoğlu'na teşekkür plaketi takdim ederek, çekilen bu egzersiz videolarının, çocuklarda böbrek sağlığının korunması ve obezite ile mücadele kapsamında sosyal medya ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile tüm okullara ulaşmasının sağlanacağını da sözlerine ekledi.
Obezitenin, böbrek hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı gibi çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına ve bu kampanyanın amacının çocukluk ve gençlik obezitesinin azaltılmasına yönelik olduğuna vurgu yapan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk; "Bizler de geleceğimiz olan çocuklarımız için sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi adına harekete geçtik Sağlıklı bir yaşam için beslenme ne kadar önemliyse egzersiz ve hareketli yaşam da o kadar önemli, bilgisayar ve televizyon karşısında geçirilen zaman arttıkça, sağlıklı yaşamdan uzaklık da o kadar artıyor" dedi. Erk, tüm ciddi sağlık sorunlarının en temel sebebinin gelişme çağındaki beslenme ve yaşam alışkanlıklarından kaynaklandığını, kişilerin genetik yapısının elbette etkili olduğunu, ancak alınacak basit önlemlerle hastalıkların önüne geçmenin mümkün olabileceğini belirterek; "Bu nedenle çocuklarımızı mümkünse spora, değilse basit egzersizlerle harekete alıştırmak onların geleceğine yapılacak en güzel yatırımdır" dedi.
Ünlü oyuncu Wilma Elles, "Spor benim hayatımın vazgeçilmezi. Beslenme konusunda da çok dikkatli ve seçiciyimdir. Özellikle anne olduktan sonra bazı şeylere daha fazla özen göstermeye başladım. İkizlerimi olabildiğince hazır gıdalardan uzak, olabildiğince doğal beslenmeleri için elimden geleni yapıyorum. Hareket derseniz, onlar şu an olabildiğince hareketli ama ileride mutlaka profesyonel bir spora yönlendireceğim.
Çocukların hastalıklardan korunması için anne - babalara çok iş düşüyor. Ben de çok yoğun çalışıyorum, ancak yine de ikizlerimi ev yemeklerinden mahrum bırakmıyorum. Olabildiğince sanayi ürünü gıdalardan uzak duruyorum. Çok güzel kurutulmuş köy ürünleri bulup, kışın yaz sebzelerini bu şekilde tüketiyorum. Tüm ebeveynlere de bunu tavsiye ediyorum. Çocuklara da bir tavsiyem var elbette; ileride sağlıklı, mutlu ve başarılı olmak istiyorlarsa mutlaka yediklerine ve günde en az yarım saat spor yapmaya dikkat etmelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.
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