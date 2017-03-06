Wilders'tan bir küstah açıklama daha

Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders, 'Başbakan olsaydım tüm Türk Bakanları 1-2 aylığına istenmeyen kişi ilan ederdim. Buraya gelmelerine izin vermezdim' dedi.

Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders, "Başbakan olsaydım tüm Türk Bakanları 1-2 aylığına istenmeyen kişi ilan ederdim. Buraya gelmelerine izin vermezdim" dedi.

Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin liderİ Geert Wilders, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde Türk Bakanların Hollanda'da toplantı yapmalarına izin verilmemesi gerektiğini savundu. Amsterdam'da uluslararası medyaya konuşan Wilders, hükümeti zayıf kalmakla suçlayarak İktidarda olsaydı daha fazla şeyler yapacağını kaydetti. Wilders, "Başbakan olsaydım tüm Türk Bakanları 1-2 aylığına istenmeyen kişi ilan ederdim. Buraya gelmelerine izin vermezdim" dedi.

