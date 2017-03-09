Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ve Hollanda'nın Türkiye'ye ilişkin tutumunu değerlendirerek, 'Bu tür uygulamalar, engellemeler bizi durduramaz. Hollanda'ya gideceğim. Wilders gibi faşistlere pabuç bırakmayız' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ve Hollanda'nın Türkiye'ye ilişkin tutumunu değerlendirerek, "Bu tür uygulamalar, engellemeler bizi durduramaz. Hollanda'ya gideceğim. Wilders gibi faşistlere pabuç bırakmayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, özel bir okulda düzenlenen programa katıldı. Burada Almanya ve Hollanda'nın Türkiye'ye ilişkin tutumunu değerlendiren Çavuşoğlu, "Bunların hepsi mazeret, bilinçli ve sistematik yapıldığını biliyoruz. Bu tür uygulamalar o dönemi anlatıyor. Merkel'e sen nasılsın demedik. Nazi dönemini hatırlatıyor dedik bu uygulamalar, adeta bir Nazi gibi konuşuyor. Bu tür uygulamalar, engellemeler bizi durduramaz. Hollanda'ya gideceğim. Wilders gibi faşistlere pabuç bırakmayız" şeklinde konuştu.

(İlker Turak / İHA)