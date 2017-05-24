Wikipedia, Türkiye'deki erişim engeliyle ne kaybetti?

Türkiye'yi teröre destek veren ülkeler arasında gösteren ve 'ülkede iç savaş var' linkini kullanan Wikipedia'ya 29 Nisan'da konan, erişim engeli devam ederken, FETÖ'nün siteye hatırı sayılır miktarda bağışlar yaptığına dair bilgiler de var.

Türkiye'yi teröre destek veren ülkeler arasında gösteren ve "ülkede iç savaş var" linkini kullanan Wikipedia'ya 29 Nisan'da konan, erişim engeli devam ederken, FETÖ'nün siteye hatırı sayılır miktarda bağışlar yaptığına dair bilgiler de var.

Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin başlıca 3 nedeni var: Birincisi Türkiye'yi teröre, özellikle de DEAŞ'a destek veren ülkeler arasında göstermesi, ikincisi ülkede iç savaş yaşanıyor linkini çeşitli yerlerde kullanması, üçüncüsü Türkiye'yi diktatörlükle yönetilen ülkeler arasında göstermesi.

İşte bu yanlış bilgileri düzeltmeye çalışan editörleri engelleyen, bazılarını yasaklayan, hatta kovan ve 29 Nisan'dan bu yana Türkiye'de erişim engeli bulunan internet ansiklopedisi Wikipedia'ya erişimin neden engellendiği soruları hala güncelliğini korurken, konuya ilişkin yeni bilgiler de gün yüzüne çıkmaya başladı.



WİKİPEDİA'YA FETÖ'DEN HATIRI SAYILIR BAĞIŞ

"Özgür ansiklopedi" olarak bilinen Wikipedia, reklam almıyor ama bağışlara açık. Aslında bütün gelirini bağışlardan sağlıyor. Özellikle 17-25 Aralık'ın ardından Türkiye aleyhine hem yurt içinde hem de yurt dışında her türlü yıkıcı faaliyette bulunan FETÖ'nün böyle bir fırsatı kaçırmadığı ve siteye hatırı sayılır bağışlarda bulunduğu bilinen bir gerçek. Bunun yanı sıra sitenin özellikle İngilizce içerik sağlayan sayfalarında FETÖ'nün etkinliği dikkat çeken bir diğer nokta. Öte yandan, söz konusu site Türk ekonomisine yönelik de algı yönetimi yaparken, birçok Türk siyasetçinin fotoğraflarını en kötüleriyle değiştiriyor.



WİKİPEDİA, TÜRKİYE'NİN ADIMLARINI GÖRMEZDEN GELDİ

Türkiye'nin Wikipedia'dan dört talepte bulunduğu ancak Amerika merkezli kuruluşun bunlara yanıt vermediği belirtiliyor. Türkiye, Wikipedia'dan yaklaşık 6 aydır söz konusu içeriklerin kaldırılması için çalışma yürüttü. Ancak site, erişim yasağı gelene kadar bu adımları dikkate almadı. Wikipedia, erişim engelinden sonra sadece "kendi kendine darbe yapan liderler" içeriğini kaldırdı o kadar. Türkiye'nin Wikipedia'dan kaldırılmasın talep ettiği diğer maddeler; "İngilizce sayfasında DEAŞ'a destek veren ülkeler" arasında göstermesi, "ülkede iç savaş var" linkini kullanması ve Türkiye'yi "diktatörlükle yönetilen ülkeler" arasına yerleştirmesi. Bu içeriklerin de kaldırılması talep edilirken, içeriklerin kaldırılması durumunda sitenin yeniden erişime açılacağı belirtildi.



WİKİPEDİA ERİŞİM ENGELİYLE NE KAYBETTİ

Türkiye 80 milyon nüfusa sahip bir ülke ve büyük bir trafikten oldu. Çünkü bu şirketlerin değerlerini tık sayıları ve trafiği belirliyor. Buna ek olarak Türkiye, Wikipedia'ya yapılan bağışları doğrudan durdurdu. Bu durum da siteyi yöneten Vakıf yöneticilerini endişelendiriyor.

(Selçuk Böke /İHA)