Wikileaks'e belge sızdıran Manning'e tahliye

ABD ordusuna ait gizli belgeleri Wikileaks'e sızdıran Chelsea Manning, 7 yıl sonra tahliye edildi.

ABD ordusuna ait gizli belgeleri Wikileaks'e sızdıran Chelsea Manning, 7 yıl sonra tahliye edildi.

ABD ordusuna ait gizli belgeleri Wikileaks'e sızdıran ABD ordusu mensubu Chelsea Manning, 7 yıl sonra tahliye edildi. Manning, 2010'da ABD ordusuna ait gizli belgeleri Wikileaks'e sızdırmasının ardından "casusluk suçuyla" 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

29 yaşındaki Manning, tutuklu olduğu yıllarda cinsiyet değiştirerek, daha önce Bradley olan kimliğini bırakıp, yerine Chelsea Manning kimliğini aldı.

Öte yandan, halen ABD ordusu üyesi olan Manning'in maaş almayacağı ancak sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği bildirildi.

