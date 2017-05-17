Whatsapp çöktü, kullanıcılar isyan etti

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Sorunun dünya genelinde yaşandığı öğrenilirken, konuyla ilgili çok sayıda kullanıcı tepkilerini Twitter'dan dile getiriyor. 'WhatsApp çöktü' etiketine kısa sürede çok sayıda mesaj atıldı.

BTK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Whatsapp'ta yine global ölçekte kesinti yaşanmakta. USOM konuyu takip etmektedir. Yerli Operatörlerimiz kaynaklı bir durum bulunmamaktadır" dedi.