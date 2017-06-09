Wesley Sneijder tarihe geçti

Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takım formasıyla en çok karşılaşmaya çıkan isim oldu.

Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takım formasıyla en çok karşılaşmaya çıkan isim oldu.

Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nda en çok karşılaşmaya çıkan oyuncu oldu. 130. maçı ile kaleci Edwin van der Sar'ın rekorunu egale eden Sneijder, bugün 131. maçına çıkarak tarihe geçti. Yıldız oyuncu Hollanda'nın Lüksemburg karşısındaki maçına ilk 11'de başladı.

