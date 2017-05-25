Washington'da kamyon dehşeti

ABD'nin başkenti Washington'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı.

ABD'nin başkenti Washington'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı.

Freni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta duramayınca yola çıktı ve önüne çıkan otomobile çarptı. Kamyon otomobili yol kenarına sürüklerken, kendi de ormanlık alana daldı. Feci kazada iki sürücü de yaralandı.

