Warriors seriyi 2-0 yaptı

Golden State Warriors, NBA Play-Off Batı Konferansı Finalinde San Antonio Spurs'u 136-100 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

Golden State Warriors, NBA Play-Off Batı Konferansı Finalinde San Antonio Spurs'u 136-100 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

NBA'de heyecan Batı Konferansı Final serisi ikinci maçıyla devam etti. Golden State Warriors, sahasında mücadele ettiği San Antonio Spurs'u 136-100 mağlup etti. Bu sonuçla Warriors, seride 2-0 öne geçti. Golden State'de Stephen Curry 29 sayı, 7 asist, Patrick McCaw 13 sayı, 5 asist ve Kevin Durant 16 sayı, 3 asistle karşılaşmayı tamamladı. Spurs'te ise Jonathon Simmons 22 sayı, 3 asist, Davis Bertans 13 sayı, 4 ribaund ve Dewayne Dedmon 9 sayı, 9 ribaundla oynamasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de TSİ 03.30'da Boston Celtics, Doğu Konferansı Final serisi ilk maçında TD Garden'da Cleveland Cavaliers ile karşı karşıya gelecek.

(Oğuzhan Ort / İHA)