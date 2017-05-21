Vuran 14, vurulan 15 yaşında

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, 15 yaşındaki arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, 15 yaşındaki arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, Bolvadin ilçesi Harlak mevkiinde meydana geldi. Abdülsamed Durgut (15), arkadaşları A.K. (14) ve K.F. ile bir çiftlik evine giderek eğlenmeye başladı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen A.K. ve K.F.'nin polisteki ifadelerinden alınan bilgilerde, olayın şöyle gerçekleştiği öne sürüldü:

3 arkadaşın eğlenmeye gittikleri yerde K.F., eline aldığı av tüfeğini arkadaşlarına doğrultarak şaka yapmaya başladı. Kısa bir süre sora K.F.'nin, tüfeği ot balyalarının üzerinde oturan Abdülsamed Durgut'a yönelterek "bir isteğin var mı" dediği, daha sonra Durgut'un "sağ ol yok" diye cevap verdiği, ardından ise K.F.'nin Durgut'a bir el ateş ettiği, göğüs bölgesine saçma isabet eden Durgut'un, yere düştükten sonra "kalbim, kalbim" diye bağırarak K.F.'nin üzerine doğru yürüdüğü, ancak panik yapan K.F.'nin Durgut'a bir el daha ateş ettiği iddia edildi.

Olayın ardından yine arkadaşlarının haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durgut'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaşanan korkunç olayın ardından A.K. ve K.F.'nin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

(Mücahit Kuzu / İHA)