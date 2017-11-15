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'Vücutlarına etleri saran kaçakçılar vardı'
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'Vücutlarına etleri saran kaçakçılar vardı'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'Kendi vücutlarına etleri sararak sınır kapılarından geçirmeye çalışan kaçakçılar vardı. Şu an et fiyatları düştüğü için herhalde et kaçakçılığı azalır diye düşünüyorum' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Kendi vücutlarına etleri sararak sınır kapılarından geçirmeye çalışan kaçakçılar vardı. Şu an et fiyatları düştüğü için herhalde et kaçakçılığı azalır diye düşünüyorum" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Antalya'da düzenlenen, dönem başkanlığını Türkiye'nin yaptığı Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı'nın (ICPEN) Sonbahar Konferası'na katıldı. Konferansın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tüfenkci, "Geçmişte et kaçakçılığı ile ilgili birçok yakalamalarımız mevcut. Bunlar çeşitli vasıtalarla hatta kendi vücutlarına etleri sararak sınır kapılarından geçirmeye çalışan kaçakçılar vardı. Şu an et fiyatları düştüğü için herhalde et kaçakçılığı azalır diye düşünüyorum" dedi.

"GÖÇMENLERE KART VERİYORUZ VE O KARTLARLA ALIŞVERİŞ YAPABİLİYORLAR"
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Tamamen insan odaklı yaklaşımı var. Özellikle Avrupa ülkelerinin göçmenlere uyguladığı politikalara karşı Türkiye'nin uyguladığı politikalarının farklılıklarını anlatarak özellikle ülkemizde sadece kamplarda misafir etmiyoruz. Sokaklarda da misafir ediyoruz. Onların tüketici olarak görülmesi lazım. Kamuoyu otoriteleri tarafından belirlenen paketleri önlerine koymuyoruz. Onlara kart veriyoruz ve o kartlarla alışveriş yapabiliyorlar. Bunları uluslararası paydaşlarla paylaşacağız" dedi.

"KAÇAKÇILAR HER GÜN YENİ BİR YÖNTEM GELİŞTİRİYOR"
Kaçakçıların her gün farklı bir yöntem geliştirdiklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Bizler de gümrük idareleri olarak sınır kapılarında hem yeni teknoloji imkanlarından yararlanarak kaçakçılığı önlemeye çalışıyoruz. Bir yandan da özellikle personelin eğitimi ile yeni kaçakçılık yöntemlerine karşı da daha tedbirli hale getiriyoruz. Yine dedektör köpeklerle sadece mühimmat dedektör köpekleri değil, çay tütün dedektör köpeklerinden tutun da narkotik uyuşturucuya kadar yetiştirdiğimiz köpeklerimizden de istifade ederek son teknolojiyi kullanıyoruz. Bu son teknoloji esasında dünya gümrüklerinden ve ileri ülkelerde uygulanan çalışmaların aynısı ve daha fazlası. Türkiye'de yapılanmış vaziyette. Arkadaşlarımız yeni teknolojileri de takip ediyorlar. Bunların Türk gümrüklerinde uygulanmasına yönelik çalışmaları var. Bizim bu çalışmalar karşısında kaçakçılara, kötü niyetli insanlar da ülkeye haksız kazanç elde etme adına haksız rekabet ortaya koyma adına yeni yöntemlerle girmeye çalışıyorlar. Bizler de bunu yakalıyoruz" diye konuştu.

"İKİNCİ EL OTOMOBİL YÖNETMELİĞİ BAŞBAKANLIKTA"
İkinci el otomobil ile ilgili düzenlemenin Başbakanlıkta olduğunu ve yönetmelik tamamlandıktan sonra da ikinci el ev yönetmeliğini de Başbakanlığa göndereceklerini ifade eden Bakan Bülent Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çok yakın zamanda hayata geçer. Ufak bir iki tereddüt vardı, onları da düzelttik. Şimdi yayımlanmasını bekliyoruz. Bunun içinde ikinci eldeki komisyonlardan tutun da satılacak mekanların niteliklerine kadar ikinci eldeki garanti sürelerine kadar bu işi yapacak kişilerin mesleki niteliklerin belirlenmesine kadar geniş bir çerçevede ikinci el otomotiv ticaretini düzenleyen bir yapı var. İkinci el konut satışı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Kamuoyu görüşünde ilgili sektörlerle emlakçı odalarıyla müteahhit gruplarıyla çalışmaları paylaşıyoruz. Onlardan gelin görüşleri de dikkate alarak ikinci el otomotiv yönetmenliği yayınlandığında başbakanla ikinci el konut yönetmenliğini de göndereceğiz."

"VÜCUTLARINA ETLERİ SARARAK SINIR KAPILARINDAN GEÇİRMEYE ÇALIŞAN KAÇAKÇILAR VARDI"
Yurt dışından ülkeye vücutlarında et sararak giren kaçakçıların olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, "Kaçak et konusunda elimizde arttığına yönelik bir veri yok. Ama geçmişte et kaçakçılığı ile ilgili birçok yakalanmalarımız mevcut. Bunlar çeşitli vasıtalarla hatta kendi vücutlarına etleri sararak sınır kapılarından geçirmeye çalışan kaçakçılar vardı. Şu an et fiyatları düştüğü için herhalde et kaçakçılığı azalır diye düşünüyorum" dedi.

"KOMŞULARLA VERİ DEĞİŞİMİNİ ARTTIRDIK"
Komşu ülkelerle veri değişimlerini arttırdıklarını dile getiren Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bu konuda Gürcistan ile veri dolaşımı konusunda çalışmalarımız çok önceden bitti. Veri değişimi yapıyoruz. İran ile ilgili veri değişimi yapalım diye görüşmelerimiz devam ediyor. Kısıtlı veri değişimlerini yapıyoruz. Amacımız orada da tam teşekküllü bir veri değişimini sağlayabilmek. Bulgaristan ile test aşamasındayız. Yunanistan ile veri değişimi yapmak istiyoruz."
(Adem Akalan/İHA)
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