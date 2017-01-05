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Vücut lekelerine dikkat
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Vücut lekelerine dikkat

Estetik Hekimi Dr. Arzu Atalan, spectra XT ile kalıcı dövme sildirmenin daha kolay olduğunu söyledi.

Estetik Hekimi Dr. Arzu Atalan, spectra XT ile kalıcı dövme sildirmenin daha kolay olduğunu söyledi.

Dermaklinik Estetik Ve Güzellik Merkezinden Medikal Estetik Hekimi Dr. Arzu Atalan, "Luctronic firması tarafından üretilen Q switched Nd: yağ lazer serisinin en iyi ürünü olan spectra XT güçlü güvenilir kolay kullanımlı ve geniş uygulama alanı sunan bir sistemdir. Ürettiği 4 farklı dalga boyu sayesinde (1064 nm-650nm-585nm-532nm) bu cihazla ciltteki birçok sorun giderilmektedir" dedi.

Dr. Atalan, Spectra XT'nin kullanım alanları şöyle sıraladı:

"-Her renk ve büyüklükteki dövmelerin tedavisi

-Güneş lekeleri , melazma hamilelik lekeleri

-Pent inflamatuar lekeler , cafe-au lekelerinin giderilmesi

-Vücut lekelerinin giderilmesi

-Çillerin azaltılması

-Geniş koyu renkli benlerin giderilmesi

-Geniş gözeneklerin daraltılması

-Fotorejuvenasyon ile cilt gençleştirme

-Aktif aknelerin tedavisi

-Onikomikoz (tırnak mantarı) tedavisi

-Karbon peeling tedavi sistemi ile leke ve gözenek tedavisi

-Bu lazer sistemi tatoo (dövme) çıkarılmasında başarı ile kullanılmaktadır. Dövmelerin derinliği ve kullanılan boyaların cinsi tedavi başarısını etkilemekte ve seans sayılarını değiştirmektedir."

Bu sistemde kullanılan dalga boyunun sadece dövme boyasını hedeflediğini ciltteki diğer yapıları etkilemediğini kaydeden Atalan, "Lazer ışınları boya partiküllerini küçük parçalara ayırır ve bu parçacıklar vücudun immun sistemi tarafından vücuttan atılır. Bu nedenle tedavi seans araları 4 hafta kadar olmalı ve vücudun bu partikülleri atmasına zaman tanınmalıdır. Spectra XT kullanılarak istenmeyen dövmeler rahatlıkla çıkarılırken diğer dokular kesinlikle zarar görmez. Seans süreleri dövmenin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ortalama 10-30 dakikadır" diye konuştu.

Karbon peeling tedavisi

Atalan, "Bu sistemle hiçbir yan etki gözlenmeden yaz aylarında dahi güvenli bir şekilde peeling etkisi sağlanmaktadır. Tedavide ilk adım cilt yüzeyinin karbon peeling solüsyonu ile kaplanması olup bu solüsyon cilt yüzeyine uygulanan enerjinin maksimum yoğunlaşmasını sağlamaktadır. Lazerin özelliğine göre hazırlanmış bu karbon solüsyonu ile lazer uygulaması sonucu yüzeyel bir soyma işlemi gerçekleşir. Bununla birlikte lazerin hücre yenilemesini sağlayan foto aktivasyon etkisi ile ciltte kollajen üretimi tetiklenir, cilt elastikiyeti artar gözeneklerde daralma sağlanır ve ciltteki pigment bozuklukları giderilerek homojen bir cilt rengi elde edilir. Tedavi bir hafta arayla 6 seans uygulanır. Uygulama 15 dakikada tamamlanır ve günlük yaşantıyı etkileyecek bir durum oluşturmaz. İlk seanstan itibaren ciltte ışıltı ve parlaklık gözlenir" ifadelerini kullandı.

Spectra lazerin etkin bir biçimde kullanıldığı diğer hastalık grubunun ciltteki pigmentasyon bozuklukları yani lekeler olduğunu ifade eden Atalan, "Bu sistemle güneş lekeleri, çiller cafe-au-lait lekeleri, yaşlılığa bağlı oluşan lekelerin yanı sıra çeşitli benler ve mongol lekeler gibi derinde oluşan lekeler ve melazma denilen özellikle kadınlarda simetrik bir şekilde yanaklar ve göz çevresinde görülen kahverengi lekeler tedavi edilebilmektedir. Leke tedavisinde 1 hafta ara ile 6-10 seans planlanmalıdır. Spectra ile leke tedavisinin en büyük avantajı tedavi seansları çok kısa sürmekte ve hiçbir yan etki gözlenmeden günlük hayata hemen geri dönülebilmektedir" dedi.

Spectra XT ile akne lezyonlarının tedavisinin oldukça başarılı olduğunu belirten Atalan, "Bu cihazla spectra peel denilen yöntemle kistik ve nödüler olan akneleri dahi tedavi etmek mümkündür. İlk seanstan sonra bile yağlanma ve enflamasyonun azaldığı porların küçüldüğü ve belirgin düzelmenin olduğu gözlemlenebilir. Ortalama 1-2 hafta aralıklarla 5 seans şeklinde yapılan tedavi sonrası akne lezyonlarında dramatik düzelmenin yanı sıra akne izlerinin kaybolması da hedeflenir. Etkinin klinik olarak devamının sağlanması için 1-3 ay aralıklarla yapılan idame tedaviler yeterli olmaktadır" şeklinde konuştu.
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