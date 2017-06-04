Volkan Demirel lösemili Ziya'nın hayalini gerçekleştirdi

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, Adanaspor ile yapacakları maç için geldiği Adana'da 6 yaşındaki lösemi hastası Ziya Yusuf Can Mermer'in hayalini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, Adanaspor ile yapacakları maç için geldiği Adana'da 6 yaşındaki lösemi hastası Ziya Yusuf Can Mermer'in hayalini gerçekleştirdi.

Gaziantep'te 7 Ağustos 2016 yılında yakalandığı lösemi hastalığı ile mücadele eden 6 yaşındaki Ziya Yusuf Mermer, bir hayalini daha gerçekleştirdi. Daha önce polis olmak hayali Bir Adım Bir Umut Elele Derneğinin Adana üyesi Elif Bildik ve Mersin üyesi Hilal Ekin tarafından Adana Emniyet Müdürü Osman Ak ile görüşmesinin ardından polis üniforması giyerek Ak'ı makam odasında ziyaret ederek gerçekleşmişti.

Bu kez de yine toplum destekli polislik ve dernek üyeleri tarafından Ziya Yusuf Mermer'in aşığı olduğu Fenerbahçe ve Volkan Demirel hayali gerçek oldu. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son maçında Adanaspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi. Volkan Demirel daha önce posta ile imzalı forma ve çektiği videoyu gönderdiği Mermer'i bu kez ziyaret etti.

Volkan Demirel'i karşısında görünce çok şaşıran Mermer'in sevinci gözlerinden okundu. Volkan Demirel'e sarılarak bir hayalini daha gerçekleştiren Ziya Yusuf Mermer'i Volkan Demirel'de sevip bir imzalı forma daha hediye etti.

Ziya Yusuf Mermer, Volkan Demirel'in davetlisi olarak 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na gelerek Fenerbahçe-Adanaspor maçını da izledi.

(Fatih Keçe / İHA)