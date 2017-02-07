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Volkan Demirel'e soruşturma şoku
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Volkan Demirel'e soruşturma şoku

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçında taraftarlara küfürlü tezahürat yaptırdığı tespit edilen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçında taraftarlara küfürlü tezahürat yaptırdığı tespit edilen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "27 Ocak 2017 tarihinde muhtelif haber sitelerinde Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Volkan Demirel'in Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri arasında Ülker Sports Arena'da yapılan basketbol müsabakası esnasında Fenerbahçe taraftarlarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığına dair haberler ve eyleme ilişkin video kayıtları yer aldığının tespiti üzerine 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14. maddesi kapsamında yasal gereği yapılmak üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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