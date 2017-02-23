Volkan Demirel'den kötü haber

Fenerbahçe'de dün oynanan Krasnodar maçında sakatlanarak oyundan çıkan Volkan Demirel'in 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Fenerbahçe'de dün oynanan Krasnodar maçında sakatlanarak oyundan çıkan Volkan Demirel'in 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Fenerbahçe dün Krasnodar'ı konuk etmişti. Maçın 71. dakikasında sakatlanarak yerini Fabiano'ya bırakan tecrübeli kalecinin sağ bacağında şiddetli ağrı hissederek oyundan çıkmak zorunda kaldığı ifade edilmişti. Volkan Demirel'in çekilen MR'ın da sağ bacak üst arka adalesinde bulunan bir kas gurubunda tama yakın yırtık (grade 3) tespit edildiği bildirildi. Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde tedavisine başlanan Volkan Demirel, yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.
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