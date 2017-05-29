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Vodafone Stadyumu, 3 yıldızlı bayraklarla donatıldı
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Vodafone Stadyumu, 3 yıldızlı bayraklarla donatıldı

Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek 15. şampiyonluğuna ulaşan ve 3. yıldızı takan Beşiktaş, Vodafone Stadyumu da 3 yıldızlı bayraklarla donattı. Siyah-beyazlı taraftarların doyasıya eğlendiği sıralarda kulüp çalışanları stada bayrakları astı.

Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek 15. şampiyonluğuna ulaşan ve 3. yıldızı takan Beşiktaş, Vodafone Stadyumu da 3 yıldızlı bayraklarla donattı. Siyah-beyazlı taraftarların doyasıya eğlendiği sıralarda kulüp çalışanları stada bayrakları astı.
Gaziantepspor deplasmanında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, kutlamalar için hazırlıklara da başladı. Türkiye'nin dört bir yanında Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutlarken, yönetim de hazırlıklar için vakit kaybetmedi. Siyah-beyazlı ekibin mabedi olan Vodafone Stadyumu'na, Gaziantepspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte 3 yıldızlı Beşiktaş bayrakları asılmaya başlandı. Stattaki görevliler, Vodafone Stadyumu'nun etrafını 3 yıldızlı bayraklarla donattı.
(Bozhan Memiş - Uygar Aydın/İHA)

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