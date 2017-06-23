Vodafone Park Stadı çevresindeki bombalı saldırı soruşturması tamamlandı

Beşiktaş Vodafone Park Stadı çevresinde 10 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştiren bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak 7'si tutuklu 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, İBB ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'suçtan zarar gören' sıfatıyla yer aldı.

Beşiktaş Vodafone Park Stadı çevresinde 10 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştiren bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak 7'si tutuklu 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, İBB ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı.

İstanbul'da 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş Park stadı çevresinde, çoğunluğu polis 46 kişinin yaşamını yitirdiği, bombalı araç ve canlı bomba saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 114 sayfalık iddianamede saldırıda hayatını kaybeden 46 kişi 'maktül', 263 kişi 'müşteki', Beşiktaş Jimnastik Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ise 'suçtan zarar gören' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede tutuklu şüpheliler; Firat K., Hikmet Ö., Necip Y., Raşit B., Tufan B., Zeki Y. ve Sercan B. ile haklarında adli kontrol kararı bulunan şüpheliler Nazim B., Rıdvan D. ve Zemirhan Y'nin "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Yardım Etme, Tasarlayarak Bombalama Suretiyle ve Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Adam Öldürmeye Yardım Etme, Tasarlayarak Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüse Yardım Etme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle ve Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Adam Öldürmeye Teşebbüse Yardım Etme, Patlayıcı Madde Kullanmak Suretiyle Kamu Malına Zarar Vermeye Yardım Etme, Patlayıcı Madde Kullanmak Suretiyle Özel Şahsa Ait Mala Zarar Vermeye Yardım Etme, Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme ve Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

(Başak Akbulut /İHA)