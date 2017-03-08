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Vodafone Arena yılın stadı seçildi
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Vodafone Arena yılın stadı seçildi

Beşiktaş'ın mabedi Vodafone Arena, 2016 yılında yapılan statlar arasında en iyi stat seçildi. 29 stadyumun yarıştığı oylamada, en fazla puanı toplayan Vodafone Arena, rakiplerini geride bırakarak 1. sırayı aldı.

Beşiktaş'ın mabedi Vodafone Arena, 2016 yılında yapılan statlar arasında en iyi stat seçildi. 29 stadyumun yarıştığı oylamada, en fazla puanı toplayan Vodafone Arena, rakiplerini geride bırakarak 1. sırayı aldı.
Her yıl dünyada, o sene yapılan statlar arasında yılın stadını seçen stadiumdb.com'da yapılan yarışmada, Vodafone Arena, halk oylamasıyla 1. sırayı aldı. 29 stadın aday gösterildiği ve bu stadyumlardan 10'unun finale kaldığı yarışmada Vodafone Arena, 102.251 puan alarak zirvede yer aldı. Rusya'nın FK Krasnodar takımının evi olan Krasnodar Stadyum ise 100.00 puanda kalarak 2. sırada yer aldı. Halk oylamasında 3. olan stat ise Uruguay seçildi. Penarol'un sahası olan Estadio Campeon del Siglo, 73.716 puan topladı. Bu stat için 18 bin 75 oy kullanıldı. West Ham ve Lyon, taraftarlarını bu oylama hakkında bilgilendirip destek istemişti. Buna karşın iki kulübün stadı da halk oylamasında ilk 3'e giremedi.

JÜRİYE GÖRE 2. SIRADA
Halk oylamasının ardından 29 stadyum içinden finale kalan 10 stat arasında bulunan Vodafone Arena, jüri tarafından da dünyanın en güzel 2. stadı olarak gösterildi. Jüriye göre en iyi stat; West Ham United'ın sahası olan Londra Stadyumu. Jürinin 3 ana konuda değerlendirdiği stadyumlara, görsel etki, çevreyle ilişkiler ve inovasyon alanlarında puanlar verildi. Londra Stadyumu görsel etki olarak 6 bin 800 puan, çevreyle ilişkilerde 7 bin puan ve inovasyonda 7 bin 400 puan alarak jüri tarafından 1. seçildi. Vodafone Arena ise görsel etkide 6 bin 400, çevreyle ilişkilerde 7 bin 600, inovasyonda da 6 bin 800 puan alarak jürinin 2. tercihi oldu.

"İNSANI EVİNDE GİBİ HİSSETTİRİYOR"
Halk oylamasında 1., jüri seçiminde ise 2. sırada yer alan Vodafone Arena için en çarpıcı yorumu ise, jüride yer alan Macar mimar Peter Bordas yaptı. Bordas, Vodafone Arena'da gelen insanlar için "İnsanı kendi evinde gibi hissettiriyor" açıklamasını yaptı. Jürinin 3. olarak belirlediği stadyum ise Krasnodar Stadyumu oldu.
(Bozhan Memiş/İHA)

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