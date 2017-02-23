Vodafone Arena'da ilk Avrupa maçı galibiyeti

Hapoel Beer Sheva'yı 2-1'le geçen Beşiktaş, Vodafone Arena'da ilk Avrupa maçı galibiyetini aldı.
Hapoel Beer Sheva'yı 2-1'le geçen Beşiktaş, Vodafone Arena'da ilk Avrupa maçı galibiyetini aldı. İsrail deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen ve rövanş maçını sahasında 2-1 kazanan Beşiktaş, Vodafone Arena'daki ilk Avrupa maçı galibiyetini elde etti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlılar, gruplarda oynadığı 3 iç saha maçından da beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, gruplarda oynadığı iç saha maçlarında Dinamo Kiev'le 1-1, Napoli'yle 0-0 ve Benfica'yla da 3-3 berabere kalmıştı. (Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort - Uygar Aydın /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.