Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu

Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Vodafone Arena'da Hapoel Beer- Sheva'yı ağırlıyor. Bu önemli mücadele öncesinde iki takımında 11'leri belli oldu. Siyah-beyazlılar; Fabri, Beck, Marcelo, Atınç, Tosic, Gökhan İnler, Necip, Quaresma, Talisca, Babel ve Aboubakar ile karşılaşmaya başlayacak. İsrail ekibi ise; Goresh, Turjman, Tzedek, Ghadir, Nwakaeme, Hoban, Ben Sahar, Broun, Ohayon, Soares ve John Ogu ile sahaya çıkacak.

(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort /İHA)