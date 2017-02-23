Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu

Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında ilk 11'ler belli oldu. Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Vodafone Arena'da Hapoel Beer- Sheva'yı ağırlıyor. Bu önemli mücadele öncesinde iki takımında 11'leri belli oldu. Siyah-beyazlılar; Fabri, Beck, Marcelo, Atınç, Tosic, Gökhan İnler, Necip, Quaresma, Talisca, Babel ve Aboubakar ile karşılaşmaya başlayacak. İsrail ekibi ise; Goresh, Turjman, Tzedek, Ghadir, Nwakaeme, Hoban, Ben Sahar, Broun, Ohayon, Soares ve John Ogu ile sahaya çıkacak. (Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.