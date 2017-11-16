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Vizyonda bu hafta
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Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler.

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler.

Ayaz
Hasan, başka bir adamla kaçan yengesini çevresinin baskısıyla öldürür. Cezaevi sürecinde yaptığından derin pişmanlık duyarak aklını yitirme noktasına gelir. Tek çıkış yolu vardır; cezaevinden çıktıktan sonra annesini öldürdüğü için kimsesiz kalan çocuk Ayaz'ı yanına alarak onun yüzünü güldürmek. Kamyon şoförü olan Hasan, Ayaz'la birlikte yolculuklara çıkmaya başlar. Kocasından kaçarken ikilinin karşısına çıkan Helün ve küçük kızı Hazal yolculuğu kimsenin ön göremeyeceği noktalara taşır.

Beginner
60 yaşlarında olan Faruk emekli olmuş ama hala çalışmakta olan bir taksi şoförüdür. Eşini yaklaşık on yıl önce kaybeden Faruk'un hayatı tek düze ve birbirinin aynı geçen günlerden ibarettir. Uğraştığı tek bir şey vardır; o da İngilizce öğrenmek. İngilizceye olan merakından dolayı bazen alay konusu olur bazen de takdir edilir. Ama o dışarıdan gelen bütün etkilere kulaklarını tıkamıştır. Bu zorlu süreçte karşısına çıkan insanlar, yaşadığı olaylar ve yeni bir dilin kültürel boyuttan getirdikleriyle birlikte hayatı fazlasıyla değişecektir.

Bizim Küçük Günahlarımız
Filmde birbirinden uzak gibi görünen ama iç içe geçmiş hayatların, akıl almaz rastlantılarla bir araya gelişinin yarattığı maceralar konu ediliyor. Yönetmen ve senarsitliğini Mehmet Kütük'ün üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda ise Savaş Özkul, Bahar Dokur, Oğuzcan Ulu, Sungur Topuz yer alıyor.

İçimdeki Güneş
Isabelle, Paris'te yaşayan bir ressamdır. Sanatçı olmanın yanı sıra aynı zamanda boşanmış bir anne olan Isabelle, duygularının hayatını yönlendirmesine izin veren, mutsuz ve kararsız bir kadındır. Dünyanın en romantik şehrinde bile aşkı bulamaz. Aşk hikâyesindeki aktörler değişse de sonuçlar Isabelle için hep aynıdır: hayal kırıklığı ve yalnızlık... Isabelle, aradığı mutluluğu bulabilmesi için önce yanlış yerlere baktığını fark eder ve yeniden aşkı aramaya koyulur...
Başrollerini Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine'in paylaştığı yapımın yönetmen koltuğunda Claire Denis oturuyor. Filmin senaryosunda yönetmenle birlikte Christine Angot'un imzası var.

Justice League: Adalet Birliği
DC öykü evrenini kapsamlı bir biçimde perdeye yansıtma projesinin en önemli ayaklarından biri olan Justice League, çizgi serideki en önemli kahramanları bir araya getiriyor. Superman'in fedakarlıklarından ilham alan Batman'in insanlığa olan inancı toparlanmıştır. Yeni müttefiki Wonder Woman ile insanlığın kaderi için savaşmaya hazırlardır. Ancak karşılarına çıkan yeni tehditin büyüklüğü karşısında kendilerini süper güçlü bir takım toplamak için çok kısa bir süreleri kalmış bir halde bulurlar. Ancak bu süper kahraman ekibi dünyayı kurtarmak için yeterli olacak mıdır? Batman, Superman, Wonder Woman, Flash ve Aquaman gibi DC evreninin süper "yıldızlarını" bir araya getren filmin yönetmen koltuğunda, çizgi uyarlamalar konusunda uzman kabul edebileceğimiz Zack Snyder oturuyor.

Kardan Adam
Oslo'da Kasım ayı başlamış, ilk kar yağmıştır. Birte Becker isimli işinden eve dönen bir kadın, eve döndüğünde eşi ve oğlunun yapmış olduğu kardan adamı görebilmek için sabırsızlanmaktadır. Ancak bir hayal kırıklığı kapıdadır; kardan adam yoktur. Ancak kısa bir süre sonra pencereden baktıklarında karşılaştıkları görüntü ise oldukça tuhaftır. Dışarıda kendilerine doğru bakmakta olan bir kardan adam vardır! Ardından yaşanan cinayetler ve 'kardan adam' imzalı mektuplar ise esrarengiz bir olaylar silsilesine neden olur...

Küçük Vampir 3D
Angela Sommer-Bodenburg'un çok satan roman serisinden uyarlanan film, 13 yaşındaki vampir Rudolph'un maceralarını anlatıyor. Rudolph'un bağlı olduğu vampir birliği, avcılar tarafından tehdit edilmektedir. Endişeli Rudoplh, bir gün kendisiyle aynı yaşta olan 'fani' Tony ile tanışır. Tony başta vampirler olmak üzere tarihi şatolar, mezarlıklar gibi fantastik unsurlara hayran bir çocuktur! Tony'nin yardımıyla Rudolph ailesini avcılardan korur ve ikili arkadaş olurlar.
Fantastik çocuk filminin yönetmenliğini Richard Claus ve Karsten Kiilerich beraber üstlenirken, orijinal seslendirme kadrosunda Jim Carter, Rasmus Hardiker, Alice Krige, Tim Pigott-Smith, Miriam Margolyes, Matthew Marsh, Joseph Kloska, Phoebe Givron-Taylor, Amy Saville ve Diane Wilson gibi isimler yer alıyor.


Kutsal Geyiğin Ölümü
Tanınmış bir kardiyovasküler cerrah olan Dr. Steven Murphy, oftalmolog eşi Anna, iki örnek niteliğindeki çocukları; 12 yaşındaki Bob ve 14 yaşındaki Kim ile kusursuz bir hayat yaşamaktadır. Steven'ın kanatları altına aldığı yetim bir genç olan Martin ise bu dengeyi bozmak üzeredir. Martin kendini ailenin hayatına sokmak için rahatsız edici bir çaba sarf etmeye başladığında ailenin huzuru bozulmaya başlar. Martin'in gerçek amacı ortaya çıktığında ve Stephen uzun süredir unutulmuş bir suçla karşı karşıya kaldığında, Murphy ailesinin evdeki mutluluğunu parçalanmaya başlayacaktır...
Ünlü Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Efthymis Filippou ile Lanthimos birlikte kaleme aldı. Filmin başrollerinde ise Nicole Kidman, Alicia Silverstone ve Colin Farrell yer alıyor.

Sen Kiminle Dans Ediyorsun?
Annesiyle babasının vefatından sonra bir türlü toparlayamayan, hayata dair sorunları olan Aysel, yaşadığı bunalımlı günlerinden kurtulmak için kendini dansa verir. Dans ile hayata geri tutunan Aysel, 'Şengül Dans Okulu'na dahil olarak yeni bir hayata merhaba der.
Burak Aksak'ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Binnur Kaya, Demet Özdemir ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor.

Seni Gidi Seni
İstanbul'un eski semtlerinden Bayrampaşa'da doğan taksici Bülent ve döşemeci Sedat, mahalle kültürü ile büyüyen iki delikanlıdır. Çocukluklarından beri kendilerine hem abilik hem babalık yapan Tarık abilerinin dolandırıldığını öğrenen ikili, onu kurtarmak için işe koyulurlar ve bol aksiyonlu bir serüvene yelken açarlar.
Yapımcılığını Ahtapot Film'in üstlendiği komedi filminin yönetmen koltuğunda Sibel Tunç otururken oyuncu kadrosunda Ahmet Kayakesen, Turgay Tanülkü, Ahmet Dursun, Ayhan Taş, Burak Satıbol, İlay Erkök, Erkan Çelik, Güray Ozcan ve Serdar Sezgin isimleri yer alıyor.
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