Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:



3 Nesil

Kız olarak dünyaya gelen Ray, çocukluğundan beri erkeksi özellikler gösterir ve gençlik döneminde de cinsiyet değiştirmeye karar verir. Yıllardır erkek çocuğu gibi yaşayan Ray, artık hormon tedavisi olmaya hazırdır. Ancak tedavinin başlaması için ailesinin yasal izni gerekmektedir. Ray'in bekar annesi Maggie, Ray'in biyolojik babasından yasal izin almak için onu bulmaya çalışır. Ray'in lezbiyen büyükannesi Dolly ise artık erkek bir torunu olduğunu kabul etmekte zorlanır. Güçlü bir aile olup, birbirlerini anlamak için herkes kendi kimliğiyle yüzleşmeye ve değişimleri kabullenmeye çalışır.

New York'ta yaşayan bir ailenin üç kuşağının karışık ve dokunaklı öyküsünün anlatıldığı filmin başrollerinde Elle Fanning, Naomi Watts ve Susan Sarandon yer alıyor.



Doru

Doru her şeyden habersiz sürüsüyle yaşayan bir attır. Sürüde tesadüfen eski bir İngiliz yarış atı olan Çenebaz'dan gerçekleri öğrenmesiyle birlikte Demirkır'la da tartışır. Yaşadıkları vadiden dışarı çıkan Doru'nun peşinden en yakın arkadaşı Karatay da gelir. İkili yolda Seyis Kardeşler ile karşılaşırlar. Doru ve Karatay hiç bilmedikleri yerlerde, yarışlara katılıp galip gelecekleri, babasını bulabilme imkânı da olan bir maceranın içine düşerler...

Çocukların televizyonda en sevdiği karakterlerden olan "Doru"nun animasyon sinema filmi seslendirmesinde 3 Adam, Bensu Soral, Esra Erol, Hakan Baş ve Murat Dalkılıç gibi pek çok ünlü isim yer alıyor.



Genco

Ali Kemal, 5 yaşındayken başka dünyadan gelen biri ona süper güçler vermiştir. Fakat bu güçler sınırlıdır. Bu sınırlı güçlerle insanlara yardım eder. Kimliğini gizlemek için ise kostüm giyer ve kendisini Gênco olarak tanıtır. Ancak Ali Kemal'in sınırlı güçleri kendisini zaman zaman gülünç duruma düşürmektedir. Bu durum Ali Kemal'i bunalıma sokar ve Ali Kemal bir süre evden çıkmaz. Bir gün daha önce yardım ettiği Salih Ali Kemal'den kız kardeşine yardım etmesini ister. Fakat Ali Kemal istese de, gücü yetmediğinden Salih'e yardımcı olamaz. Salih bu durumun üstüne gider ve birlikte Ali Kemal'in gücünü geliştirmek için çalışmaya başlarlar.



Keman Öğretmeni

Sao Paulo'nun en belalı mahallesinin lisesinde müzik öğretmenliği yapmaya başlayan keman virtüözünün aklında tek bir şey vardır; senfoni orkestrasına girmek! Yaşadığı başarısızlıklardan bunalan ve kendini lisede bulan öğretmen, başlarda her ne kadar imkansız gibi görünse de hem lisedekilerin hayatını, hem de kendi hayatını değiştirecektir.



Mine

Keskin nişancı Mike Stevens'ın yeni görevi için mayınlarla dolu bir çölün ortasına gönderilir. Buradaki görevi, terörist liderini bulmak ve onu etkisiz hale getirmektir. Başarısız geçen görevinin ardından Stevan, terörist topraklarında yalnızdır, üstelik sol ayağı aktif bir mayının üzerindedir. Gündüz kavurucu sıcak, gece ise dondurucu soğuğun olduğu, zor çevre koşullarına sahip ve suyun bulunmadığı bu yerde sıkışıp kalan Mike,ekibinin kendisini kurtarmaya gelmelerine kadar bilgisini, yeteneğini kullanıp hayatta kalmak için savaşmalıdır.

Armie Hammer ve Annabelle Wallis'in başrolünü paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Fabio Guaglione ve Fabio Resinaro oturuyor.



Örümcek-Adam: Eve Dönüş

Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan genç Peter kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May halası ile yaşayan genç Peter bir yandan da ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter'ın aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Vulture yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre gönderdiğinde ise Peter'ın kendini gösterme fırsatı çıkacak, ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır...

Clown filmiyle tanınan Jon Watts'ın yönetmenliğini üstlendiği projede Örümcek Adam Peter Parker karakterini Tom Holland canlandırıyor. John Francis Daley ve Jonathan M. Goldstein'ın senaryosuna beraber imza attıkları film, Marvel Entertainment mahsülü olarak karşımıza geliyor. Filmde Parker'a eşlik eden isimlerse Marisa Tomei, Tony Revolori Laura Harrier ve Zendaya.



Spark: Bir Uzay Macerası

Güç delisi general Zhong 13 yıl önce Bana gezegeninin kontrolünü ele geçirmiştir. O günden beri gezegenin yönetimini elinde tutan kötü kalpli general bütün gezegeni lime lime etmekte ve gezegenin sakinlerini ağır bir boyunduruk altında yaşatmaktadır. Gezegende 3 arkadaş olan hareketli maymun Spark, hevesli tilki Vix ve teknoloji meraklısı domuz Chunk da yaşamaktadır. Üçlü bir şekilde generalin planının dünyayı ele geçirmek olduğunu öğrenir. General, kara delikler yaratma gücüne sahip olan Kraken'in peşindedir ve eğer onu ele geçirirse sonsuz güç onun olacaktır. Onu durdurmak için harekete geçen ekip bu yolculukları sırasında uzayın pek çok gizli noktasını keşfedecek ve kendi köklerinin nereden geldiğini de bulacaktır...



The Bye Bye Man

Wisconsin'de üç üniversite öğrencisinin eski bir eve yerleşir. Bu dakikadan sonra başlayan olaylar zinciri, akla hayale gelmeyen aksiyonların başlangıcıdır. Önemli olan bu korkunç olaylara sebep olan şeyin ne olduğundan ziyade, kim olduğudur.The Bye Bye Man'in varlığından bir kere haberdar olmak, onun lanetiyle baş başa kalmak için yeterlidir. Varlığına inanan herkese sahip olan The Bye Bye Man'den birazcık da olsa korunabilmenin tek yolu, ondan bahsetmemek, onu düşünmemek ve ondan korkmamaktır...

Yönetmenliğini Stacy Title'ın yaptığı ve senaristliğini Robert Damon Schneck ile Jonathan Penner ikilisinin kaleme aldığı filmin başrolünde ise Douglas Smith, Lucien Laviscount ve Cressida Bonas yer alıyor.