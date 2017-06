Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

2:22

Dylan Branson New York'ta hava trafiği kontrol merkezinde çalışan bir elemandır. Bir gün, saat 2:22'de bir ışık huzmesi yüzünden birkaç saniyeliğine kör olup kadar iki uçağın neredeyse havada çarpışmasına neden olmasıyla birlikte mükemmel kariyeri ve hayatı darmadağın olur. Ancak yaşanan olayın yankısı sona ermez. Her gün aynı dakikada yaşananlar tekrarlanmaya başlar. Bu durum onu en sonunda Grand Central Terminali'ne yönlendirir.Çarpışmak üzere olan uçaklardan birinin yolcusu olan Sarah ile de tanışınca, hayatının ve zamanının kontrolünü yeniden eline alması gerekecektir...

Yönetmenliğini Paui Currie'nin üstlendiği yapımın başrollerini Teresa Palmer, Michiel Huisman ve Sam Reid üstleniyor.



Bakıcı

Katie geçmişinden kaçmakta olan, gizemli ve genç bir kadındır. Yakın zamanda kızıyla beraber yeni bir kasabaya yerleşmiştir. Katie burada Angela ile tanışır ve sıkı bir arkadaşlık kurar. Angela da tıpkı kendisi gibi bir annedir. Bir anda aralarından su sızmamaya başlayan Katie ve Angela'nın arkadaşlığı, Angela ile eşi Brian'ın Katie'ye dadılık ve misafir evinde yaşama teklifi ile yön değiştirir. Katie'nin zaman içerisinde ortaya çıkan, Morganlar'ın kızlarına takıntısı dikkat çekmeye başlar. Angela ve Brian'ın yeni doğacak çocuklarının da taşıyıcı anneliğini üstlenen Katie'nin asıl planının aileyi dağıtmak olduğu kısa sürede ortaya çıkacaktır...



Hayalet Hikayesi

20'li yaşlarında, içine kapanık bir kadın olan Maureen, Paris'te ünlü bir modelin özel alışveriş danışmanlığını yapmaktadır. Genç kadın, kısa zaman önce ikiz erkek kardeşini kaybetmiştir ve henüz yas sürecindedir. Bir gün cep telefonuna bir mesaj gelir. Kardeşinin hayaletinden...

Yönetmenliğini ve senaristliğini Olivier Assayas'ın üstlendiği filmde başrollerde Kristen Stewart, Lars Eidinger, Nora von Waldstätten yer alıyor. Film 2016 Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanmıştır.



Katliam Günü

Jennifer, geçmişinden kurtulmaya çalışan Avusturalyalı bir kızdır. Bir gün bir turist grubu ile beraber Amsterdam'ın efsanevi yel değirmenlerini izlemek için bir tura katılır. Fakat otobüsün ıssız bir yerde kaza yapması sonucu Jennifer ve diğer yolcular burada sığınacak bir yer bulmak zorunda kalır. Mecburen terkedilmiş uğursuz bir yel değirmenine sığınırlar. Bu yel değirmeni bir değirmencinin eskiden şeytanla anlaşma yapıp tahıl yerine yerlilerin kemiklerini öğüttüğü değirmendir. Yolcular teker teker kaybolmaya başladığında Jennifer hepsinin ortak kaderi ve sırrı olduğunu fark edecektir...



Lady Macbeth

Nikolai Leskov'un aynı "Lady Macbeth of the Mtsensk" isimli romanından uyarlanan bu senaryoda 19. yüzyılda yaşayan genç bir kızın 'gelin olarak' orta yaşta bir adama satılması beyazperdeye taşınıyor. Yönetmenliğini William Oldroyd'un üstlendiği yapımın uyarlama senaryosu Alice Birch'e ait. Kadroda ise Florence Pugh, Christopher Fairbank ve Cosmo Jarvis başı çeken isimler.



Tam Gaz

Baby genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücüdür. Genç görünümü yüzünden Baby lakabını alan adam banka soyguncuları için sürücülük hizmeti vermektedir. Banka soygununun ardından kaçış için sürücülük yapan adamın yolu bir gün bir suç lideri ile kesişir ve onun için çalışmak zorunda kalır. Ancak girdiği bu iş başarısız olmaya mahkum bir soygundur. İşler ters gittiğinde peşine düşen farklı farklı insanlardan kaçmak zorunda kalır...

Edgar Wright imzalı aksiyon filmi Baby Driver, Wright'ın yönetmenliğini yaptığı müzik klibi "Blue Song"dan ilham alıyor. Filmin kadrosunda Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jon Hamm, Lily James, Eiza Gonzalez, Jon Bernthal ve Jamie Foxx yer alıyor.