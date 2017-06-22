Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:



'93 Yazı

Altı yaşındaki Frida, annesinin ölümü üzerine amcasının ailesinin yanına gönderilir. Yaşayacağı yeni evi, doğduğu yer olan Barselona'dan uzakta kırsal bir bölgededir. Frida, annesinin ölümüne ve yeni hayatına alışmakta oldukça zorlanır.

Carla Simon Pipó'nun yazıp yönettiği filmin başrollerinde Laia Artigas, Paula Blanco ve Etna Campillo yer alıyor.



Berlin Sendromu

Avusturyalı foto muhabiri olan Clare Almanya'daki Sovyet mimarisini fotoğraflayıp bir kitap yayınlamak için Berlin'e gelir. Berlin'de tatil yaparken bir beden eğitimi okulunda İngilizce öğretmeni olan karizmatik Andi tanışır. Kısa sürede birbirlerine karşı güçlü bir çekim hissetmeye başlarlar. Tutkulu bir gecenin ardından romantik bir başlangıç yaşanmış gibi görünmesine rağmen, Clare uyandığında kendini Andi'nin apartman dairesinde kilitli bulur. Bunun bir unutkanlık sonucu olduğunu zanneden Clare'in bilmediği şey ise Andi'nin onu bırakmaya hiç niyeti yoktur...



Büyü 2

Film, üniversitede psikoloji okuyan bir grup gencin, hocaları tarafından doğa üstü varlıkların etkisi altındaki köy halkını ziyarete gitmeleriyle başlayan korku ve macera dolu hikayeyi konu alıyor.

2004 yapımı ünlü yerli korku filmi Büyü'nün devam filmi olan yapımda yönetmen koltuğunda Adnan Güler oturuyor. Filmin senaryosu ise Şafak Güçlü ve Servet Aksoy'un ortak kaleminden çıkma. Filmin yapımcılığını ise Aksoy Film üstleniyor.



Dağların Ardında

Rabih, Lübnan kırsalında doğumuna dair kayıtların peşine düşmüş görme engelli bir müzisyendir. Toplumun ücra köşelerinden kendi hikâyelerini anlatan insanlarla tanışır ve bu insanlar onun kökenleriyle ilgili sorularının artmasını sağlar. Kendi varlığının kalbinde yatan boşluğa hızla düşmeye başlayan Rabih, kendilerinin ya da onun hikâyesini anlatabilmekten aciz bir ulusla karşı karşıyadır.



Kara Gün

Gerçek bir hikayeden ilhamını alan film Boston Polis Komiseri Ed Davis üzerinden ilerliyor. Korkunç bir terör eyleminden hemen sonra komiser, hayatta kalanlar ile birlikte bir sonraki olası patlamayı önlemek için zamanla yarışacaktır. 2013 yılından Boston Maratonu bombalı saldırısına giden süreci anlatan yapım bombalamanın ardından bütün şehri kapsayan bir terörist avını ve o süreci konu alıyor. Gerçek olay, maraton koşusunun bitim noktasında, 15 Nisan 2013 tarihinde yerel saatler 14.49'u gösterirken gerçekleşmişti.

Başrollerini Melissa Benoist, Mark Wahlberg, Michelle Monaghan'ın paylaştığı filmin kadrosunda J.K. Simmons, Kevin Bacon, John Goodman Rachel Brosnahan ve Michael Beach gibi önemli isimler yer alıyor.



Recep İvedik 5

Recep İvedik serisinin beşinci filmi olan yapımda Recep bu sefer yanındaki ekiple birlikte yarım kalan önemli bir işi tamamlamak için yollara dökülüyor. Çeşitli spor dallarında profesyonel olarak ter döken genç sporcuları müsabakalara taşımayı görev edinen İvedik, kaş yaparken yine göz çıkartıyor ve Türkiye'yi atletizm, boks, güreş vb. sporlarda temsil etmek İvedik ve ekibine düşüyor!

Filmin yönetmenliğini gelenek bozulmadan yine Togan Gökbakar üstlenirken, başrol Şahan Gökbakar'a Orkan Varan ve Deniz Ceylan isimleri eşlik ediyor. Çamaşırhane firmasının yapımcılığını üstlendiği filmde müzikler Ömer Özgür'e, görüntü yönetimi ise Gérard Simon'a emanet.



Tatlı Şeyler

İki modacı arkadaş; defilelerine yetişme telaşıyla yola çıkmaları sırasında, arabalarında sevimli mi sevimli bir bebekle beraber para dolu bir çanta bulurlar. Bu andan itibaren, yolculuğun seyri hem bebeğin ailesi hem de onları kovalayan mafya ile birlikte belalı bir şekilde değişecektir. Sürprizlerle dolu "Tatlı Şeyler" seyirciyi de komik, heyecanlı ve duygusal bir yol hikayesinin içine sürükler.

Uğur Uludağ'ın yazıp yönettiği komedi filminin başrollerinde Cem Özer ve İlhan Şeşen yer alıyor.



Tavşan Okulu

Yaramaz tavşan Max, macera dolu tatilini öğrencilieri sihirli tavşanlar olan bir okulda geçirir. Okulun etrafı sinsi tilkilerle çevrilidir. Sihirli yumurtayı çalmaya çalışan tilkilerle savaşan Max, güzel tavşan Emmy ve gizemli öğretmen Madam Hermione'den yardım ister. Tilkilere karşı arkadaşlarıyla mücadele veren Max, bu sayede hem yumurtanın sihrini hem de hayatla ilgili birçok şey öğrenecek.



Transformers 5: Son Şövalye

Son Şövalye, Transformers bu sefer serinin özündeki efsaneleri paramparça etme hedefini taşıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime ise gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın yegane çıkar yolu geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyayı kurtarma görevi Cade Yeager Bumblebee; bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan sıradışı bir birliğie kalıyor. Sevilen fantastik serisi Transformers'ın 5. devam halkası olan Transformers 5: Son Şövalye'nin yönetmen koltuğunda serinin üünlü yönetmeni Michael Bay oturuyor. Filmin başrollerinde bir önceki filmin Cade Yeager'ı Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Josh Duhamel ve Santiago Cabrera yer alıyor.

