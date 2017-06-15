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Vizyonda bu hafta
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Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler :

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler :

Arabalar 3
Pixar'ın sevilen serisi Arabalar'ın 3. devam halkası Arabalar 3'te yönetmen koltuğunda tekrar Brian Fee oturuyor. Şimşek McQueen'in yeni maceralarını göreceğimiz filmde sevimli arabayı kendisinden genç ve hızlı arabalar tarafından bozguna uğratılmış olarak görüyoruz. Şimşek pistlere geri dönmenin hayalini kurup kenara itildiğine içerlerken bir anda #95'in işinin henüz bitmediğini kanıtlamaya karar veriyor. Hevesli genç yarış teknisyeni Cruz Ramirez'in yardımına, kazanmak için bir plana, merhum Hudson Hornet'in verdiği ilhama ve birkaç beklenmedik numaraya ihtiyacı olan arabamız Piston Kupasının en büyük yarışında boy göstermeye hazırlanıyor.

Deccal 2
Tüm dünyayı kötülüğe ve felaketlere sürükleyecek olan kehanetin temeli olan bebek 6.6.2016'da doğmuştur. Bebeğin annesi olan Duygu olanlara dayanamayarak intihar etmiştir ancak bebeği koruyan şeytani tarikat yılmamıştır. Kehanetin devam edebilmesi için Venüs tutulmasının olduğu gece annesiyle aynı kandan bir kadın tarafından emzirmek çocuğun kehaneti gerçekleştirmesi için yeterlidir. Bu yüzden Duygu'nun kardeşi Öznur şeytani güçlerin gözetimine alınmıştır. Bu ayinin önüne geçmek isteyen Türk ve Avrupalı gizli teşkilatlar bebeği aramaktadırlar ancak bebek çocukları olmayan bir çifte evlatlık verilmiştir. Şeytani tarikatların gözlediği bebek geldiği eve de lanetini getirecektir...
2015 yılının yaz aylarında seyircisiyle buluşan ve yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği Deccal korku filminin devamı niteliğindeki yapım yine iddialı bir korku-gerilim hikayesi.

Eşik
Ülkenin eşiğinde bir şehir, şehrin eşiğinde bir yol, yolun eşiğinde iki katlı bir ev... Bu evde yaşayan, kimi zaman deliliğin eşiğinde iki ayrı kuşak... Bu iki ayrı kuşağa ait, birbirinin aynası olan iki kadın ve bu iki kadının, birbirinin aynası olan hikâyeleri... Eşik'in öyküsü beklemenin, özlemenin ve onun içerisinde yok olmanın, farklı kuşaklardan iki şizofren kadının öyküsüdür.

Gençlik Başımda Duman
İzlanda'da ücra bir balıkçı köyü. Thor ve Christian'dan biri en iyi arkadaşına karşı yeni duygularını keşfederken diğeri ise bir kızın kalbini kazanmaya çalışır. Çalkantılı bir yaz geçirirler. Yaz sona erdiğinde, İzlanda'nın sert doğası haklarını geri aldığında, oyun alanından ayrılmanın ve yetişkinliğe adım atmanın zamanı gelir.

Sarı Sıcak
Üretim ilişkilerinin değişmesi ile birlikte sermayenin de el değiştirmesini ve bu değişimden etkilenen insanların hikâyelerini anlatmayı amaçlayan film bunu, büyük maddi sorunlarına rağmen geleneksel yöntemlerde direnip hayata tutunmaya çalışan göçmen bir ailenin en küçük oğul İbrahim'i merkeze alarak yapıyor. Bu bölgenin acımasız sisteminin ve feodal aile yapısının getirdikleri ile İbrahim'in hayallerini gerçekleştirmeye yönelik eylemleri hem kendisi hem de ailesi için beklenmeyen sonuçlar doğuracaktır.

Sinyalciler
Komedi filmi İstanbul'un güzide semtlerinden biri olan Hacıhüsrev'de yaşayan 3 elit sinyalciyi ve İsa'nın son akşam yemeği tablosunu bir araya getiriyor.

Sniper: Duvar
Film, Irak'taki bir keskin nişancı tarafından tespit edilen iki askerin aralarındaki dağılmış bir duvarla başlıyor. Onların kavgası, ölümcül derecede nişancılık olduğu kadar, irade ve zeka savaşı haline de gelecektir.
Bourne filmlerinin yapımcısı Doug Liman tarafından yönetilip Dwain Worrell tarafından yazılan filmin başrolünde ise Aaron Taylor-Johnson, John Cena ve Laith Nakli yer alıyor.

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