Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Üniversite son sınıf öğrencisi Zeynep; otoskopi rahatsızlığı bulunduğu için, ilaç tedavisi ve psikolojik tedavi almaktadır. Nişanlısının ölümünden kendisini sorumlu tutan Zeynep, zaman zaman kendisini dışarıdan izlediğini hissine kapılır(otoskopi) ve çeşitli sanrılar yaşar. Zeynep'in bu durumundan; sevgilisi Barış ve en yakın arkadaşı İlke de etkilenmekte ve hayatları karmaşa içinde sürüp gitmektedir. Bir gün ileri düzeyde sanrılar yaşayan Zeynep, psikoloğunun önerisini reddederek tedaviden kaçar ve kendisini takip eden diğer kendisi ile yaşama alışmaya karar verir.

Can Varol'un yönettiği filmin senaryosunu Ali Cumhur Demir kaleme aldı. Başrollerinde ise Zeynep Gülay, Anıl Can Yılar ve Cansu Şahin yer alıyor.



Bir Nefes

Elena, Yünanistan'daki ekonomik kriz yüzünden Frankfurt'a taşınmaya karar verir. Yunan sevgilisinden hamile kaldığını öğrenince, çocuğu aldırmak için ihtiyaç duyduğu parayı bulabilmek için Tessa ve Jan'ın evinde bakıcı olarak işe başlar. Başlarda zorluk çekse de zamanla Lotte bebekle iyi anlaşmaya başlar ve Tessa ile arkadaş olur. Dikkatsiz bir anında Tessa'yı kaybeden Elena Yunanistan'a kaçar. Üzüntüden ve öfkeden gözü kör olmuş Tessa Atina'ya Elena'nın peşinden gider.



Çünkü Onu Çok Sevdim

Kendini karakalem çizimlere adamış ve en büyük hayali İtalya'da resim eğitimi alıp kendini geliştirmek olan Emre, günün birinde hayatının aşkı ile tanışınca planları altüst oluyor. Arkadaş grubuyla gönüllü olarak katıldıkları bir motivasyon etkinliğinde Sema ile karşılaşan Emre bütün hayatını yeniden planlamaya başlıyor. Zira, Sema ile tanışması Emre'nin içinde gizli kalmış duyguları gün yüzüne çıkartır. Artık Sema'dan ayrı kalma düşüncesi bile acı vermektedir. Hayatını yeniden planlamaya başlayan genç adam bir yandan kendi yaşam sancılarıyla uğraşırken, bir yandan da onsuz olmayacağı genç kadın için mücadele ediyor.

Yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Erdoğan Koç'un üstlendiği romantik dram filmi Çünkü Onu Çok Sevdim'in başrollerini Emre Kanat ve Aysu Alev Aygün üstleniyor. Filmin kadrosunda Ümit Sağlam, Hüseyin Yaşar, Gökhan Karaarduç, Nergis Gülsüm, Botan Bakış, Bilgehan Duman, Merve Gülay, Şule Bostancı da bulunuyor.



Dokuzuncu Hayat

Liz Jensen'ın çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan yapım bilim kurgu ile fantastik türlerinin sınırlarını genişletiyor. 9 yaşındaki Louis Drax'ı temel alan filmde 9 yaşına dek 8 ölümcül kazayı atlatmış olan küçük çocuğun, 9. yaş gününde bir uçurumdan düşmesi konu ediniyor. Durumun garipliğini fark eden bir psikiyatrın başladığı araştırma beklenilenden çok daha fantastik gerçekleri ortaya çıkarıyor...

Yönetmen koltuğunda Aynalar ve Boynuzlar gibi başarılı yapımlara imza atmış olan Alexandre Aja'nın oturduğu filmin başrollerinde Grinin Elli Tonu ile akıllara kazınan Jamie Dornan, Sarah Gadon, Aaron Paul yer alıyor.



Kedi

Başrollerinde İstanbul sokaklarının sıcak sakinleri olan kedilerin yer aldığı belgeselde, bu küçük dostlarımız yaşadıkları sıkıntılara ışık tutulur. Filmin en dikkat çeken yanlarından biri İstanbul'un en işlek yerlerinden alınan doğal görüntülerde oluşmasıdır. Belgesel, Ceyda Torun imzasını taşımaktadır.



Neşeli Dalgalar: Dalgamanya

Cody ve arkadaşları, sörf dünyasının en çılgın takımı Hang Five ile birlikte dünyanın en meşhur efsanevi sörf mekanına bir yolculuğa çıkar. Bu rüya takım ile yaptıkları yolculukta birbirinden ilginç maceralara atılacaklar, ekip çalışmasının ve en önemlisi dostluğun değerini öğreneceklerdir. Cody, Tavuk Joe ve Lani'ye hayatlarının en çılgın macerasında eşlik edin!

Sevilen animasyon Neşeli Dalgalar'ın 2. devam halkasının yönetmen koltuğunda Henry Yu oturuyor. Senaryosunu ise Abdul Williams kaleme aldı.



Prenses ve Kurbağa

Prenses ve arkadaşlarının yaşadığı muhteşem krallığa yeni ziyaretçiler gelmiştir. Ancak bu ziyaretçilerin niyetleri kötüdür ve edindikleri misyon da bir hayli tehlikelidir. Prenses, kurbağa ve diğer hayvan arkadaşları krallığı kurtarmak için güçlerini birleştirirler. Ekip, olağanüstü yetenekleri ile yepyeni bir maceraya atılırlar...

Animasyon yapımın yönetmenliğini Richard Rich üstleniyor.



Salur Kazan: Zoraki Kahraman

Salur Kazan: Zoraki Kahraman'da hepimizin bildiği masallar mizahi ve modern bir dille yeniden karşımıza çıkıyor. Salur, kötü adamlar tarafından esir alınan sevdiklerini kurtarabilecek mi? Peki esir alınan oba halkı kötü adamları alt edebilecek mi? Dede Korkut Hikayeleri, senarist ve yönetmen Burak Aksak yorumuyla yeniden hayat buluyor! Eski zaman masallarına bir yolculuk yapan filmde macera ve kahkaha hiç bitmiyor.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Burak Aksak'ın üstlendiği film projesi Salur Kazan: Zoraki Kahraman'da BKM yapımcılığını üstlenirken, filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Devrim Yakut, Necip Memili, Arzu Oruç, Zafer Algöz, Onur Atilla, Eda Ece gibi sevilen isimler yer alıyor.



Vampir Cehennemi: İstila

Korku-aksiyon türü film, Martin'in hikayesini anlatıyor. Yeni Cennet adlı kurtarılmış bölgedeki evi yok edilen Martin Amerika'nın bataklıklarında yalnız başına kalmıştır. Evini yok edenler ise yeniden canlandırılmış bir vampir kardeşliği ve liderleridir. Martin'in hayatta kalabilmek için güvenebileceği tek şey akıl hocası ve efsanevi vampir avcısı Mister'ın uzak hatırasıdır. Martin, tek başına intikam peşine düşer. Bunun için Mister'ı bulması gerekecektir...