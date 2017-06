Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Bambaşka

Doğa, hayatı çok seven üniversiteli genç bir kadındır. Hayatı sıradan seyrinde devam eden genç kadının hayatı başına gelen trajik bir kaza sonucunda tamamen değişir. Bu travma sonrası Doğa hayata olan heyecanını kaybeder ve mutsuz bir hayat sürmeye başlar. Ancak Doğa günün birinde Yiğit ile tanışır. Bu tanışma hayatını değiştirecektir. Doğa onun sayesinde hayata tekrar tutunmaya çabalar... Ancak Yiğit'in geçmişinden gelenler bu ilişkiyi tehdit edecektir.

Yönetmen koltuğunda Bahadır Abşin'in oturduğu yerli yapımın senaryosunu ve yapımcılığını ise Bülent Aydoslu üstleniyor.



Bir Damla Aşk

20'li yaşlarında bir üniversite öğrencisi olan Hasa bir gün çocukluk aşkı olan Damla ile karşılaşır. Hobi olarak oyunculuk eğitimi aldığı atölyenin kamp organizasyonuna Damla'yı da davet eden Hasan'ın bilmediği şey Damla'nın Sarı lakaplı bir sapığı olduğudur. Sarı Hasan ile Damla'yı sevgili sanır ve Damla'yı kaçırarak herkese zehir eder. Polislerin müdahalesi ile durumların durulduğu sanılsa da Hasan artık büyük bir düşman kazanmıştır. Damla Hasan'ın yakın arkadaşı olan Batuhan'dan hoşlanmaya başlasa da umudunu kaybetmeyen Hasan Damla için bir doğum günü kutlaması düzenler. Ancak bu işleri iyice karıştıracaktır...

Başrollerini Öykü Bozkurt, Sıla Seda Kansu ve Can Karakoç'un üstlendiği romantik komedi filminin yönetmen koltuğunda Berk Aygül oturuyor.



Kaptan Düşükdon: Destansı İlk Film

İki yaratıcı ve muzip dördüncü sınıfa giden arkadaş, George Beard ve Harold Hutchins, kötü kalpli lise müdürleriyle bir anlaşmazlık yaşarlar. Müdür ikiliyi ayrı sınıflara koymakla tehdit edince iki arkadaş yanlışlıkla lise müdürlerini hipnotize eder. Hipnoz sonucu müdür bir çizgi roman karakteri olan iyi kalpli ve lastik donlu Kaptan Düşükdon'a dönüşür. Ancak süper kahramanlık sanıldığı kadar kolay olmayacaktır... Amerikalı yazar ve illüstratör Dav Pilkey'in aynı adı taşıyan çocuk romanından uyarlama animasyon film, Pilkey'nin 12 kitaplık çok satan serisinin ilk dört kitabına dayanıyor.



Nefrin

Filmde Aras ve Enes adında iki gencin başından geçen olaylar konu ediliyor. İkili babaları vefat edince hayatlarının tamamen değişeceğini düşünürler. Ancak Enes'in eşi babadan kalma mirasın ikiye bölünmesinden rahatsızdır. Tek derdi Araf'tan kurtulmaktır. Büyülere ve doğaüstü güçlere son derece bağlı olduğundan planlarını bu doğrultuda yapmaya başlar. Enes'i ikna etmesi çokta zor olmamıştır. Araf'a delirmesi için büyük bir büyü yapılır. Bu büyü Araf'ın gördüğü rüyaların etkisinde kalarak delirmesine neden olur...

Yönetmen koltuğunda Gülşen Güner'in oturduğu yerli korku yapımının başrollerinde Arda Kural, Tuğba Özay, Metin Yüksel, Eylem Doğan, Gülten Kesgin, Murat Ercanlı, Aydan Çakır ve Ece Baykal gibi isimler rol alıyor...



Sahil Güvenlik

Mitch Buchannon kendini işine adamış, cesur ve sorumluluk sahibi bir cankurtarandır. Sorumlu olduğu koyu korumak onun için her şeyden önce gelmektedir. Emerald körfezinde bir yerel kahramana dönüşmüştür. Onunla birlikte çalışan ekibiyle hiçbir sorunu yoktur ve ekip görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirmektedir. Ancak günün birinde aralarına yeni bir ekip üyesi daha katılır. Bu küstah yeni cankurtaran Mitch'in sinirlerini bir hayli zorlayacaktır. Ancak koyu tehdit eden bir suç planı su yüzüne çıkınca ikili aralarındaki çekişmeyi bir kenara bırakıp birlikte olmak zorundadır...

90'ların meşhur dizisi Sahil Güvenlik (Baywatch) beyazperdeye uyarlanan filmin başrollerini Dwayne Johnson ve Zac Efron üstlenirken, Priyanka Chopra, Alexandra Daddario, Jon Bass, Kelly Rohrbach ve Ilfenesh Hadera da kadroda yer alıyor.



Şeytanın Doğuşu

Sıradan bir çift mutlu ilişkilerini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanmaktadır. Bebeğin doğmasıyla birlikte her şeyin daha da iyiye gideceğini düşünmektedirler. Ancak bebeğin doğuşuyla birlikte bir şeyler ters gitmeye başlar. Kızlarının bir takım güçleri vardır. Kimsenin göremediği varlıkları görebilmekte ve kendine çekmektedir. Peki bu varlıklar ailelerini tehdit etmeye başladığında neler olacaktır?...

Yönetmenliğini ve senaristliğini Chris R. Notarile'nin üstlendiği filmin başrollerinde Jasmin St. Claire, Roberto Lombardi, Emily Rhoads yer alıyor.



Wonder Woman

Amazon prensesi Diana Price, nam-ı diğer Wonder Woman dünyayı keşfetmek için tropik topraklarını geride bırakıp demir ve camın hüküm sürdüğü dünyamıza dalar. Birçok inanüstü yetenek ve kıvrak bir zekayla donatılmış olan güzel kahraman Cennet Adası'nın medeniyete açılan kapısı olacaktır.

Wonder Woman'ın yönetmen koltuğunda Patty Jenkins oturuyor. Filmin senaryosunu Allan Heinberg ve Geoff Johns kaleme alırken filmin süper kahraman kadınını Batman vs Superman: Adaletin Şafağı filminde olduğu gibi yine Gal Gadot canlandırıyor. Filmin kadrosunda Connie Nielsen, Chris Pine, Robin Wright ve David Thewlis gibi başarılı isimler bulunuyor.