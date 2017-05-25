Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:



Aşk ve Savaş

Başrolünde usta yönetmen Kusturica'nın kendisinin ve ünlü aktris Monica Bellucci'nin yer aldığı film, bir adamın hayatının üç farklı dönemine değiniyor. Bosna Savaşı'nda sütçü olarak cepheye süt taşıdığı günler, gizemli İtalyan bir kadına âşık olduğu dönem ve keşiş olarak inzivaya çekilip hayatını düşündüğü dönem.



Deha

Hayatı başarısızlıklarla dolu olan Frank Adler karakterini canlandıracak olan Chris Evans, Florida kırsalında yeğeni Mary'yi büyütürken, Mary'nin okula başlamasıyla birlikte hemen yetenekli olarak yaftalanması sebebiyle Mary'nin annesi Evelyn ile kızı büyütme konusunda bir savaşa girecek. Film, mücadelenin yasal sürecine odaklanacak. Yönetmenliğini Marc Webb'in üstlendiği yapım aile için dramaya ağırlık verecek.



Karanlık Görev

1920'lerin sonunda geçen film, bağımsızlığını kazanmak için şiddete başvuran direnişçi bir örgütü ve onları durdurmaya çalışan Japon ajanları arasındaki kedi-fare oyunlarını anlatıyor.

Jee-woon Kim'in yazıp yönettiği film 2016 En İyi Yabancı Film kategorisi için Güney Kore'nin aday adayıydı. Başrollerinde ünlü Koreli aktörler Byung-hun Lee, Yoo Gong ve Kang-ho Song yer alıyor.



Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı

Çılgın maceraları ile bilinen, kaptanları şahı ama bir o kadar talihsiz Jack Sparrow, yelken açtığı sularda yaklaşan kötü rüzgarları hisseder. Korkunç Kaptan Salazar'ın yönetimindeki ölümcül hayalet korsanlar, denizdeki tüm korsanları öldürerek Şeytan Üçgeni'nden kaçmayı başarmıştır; hayatta kalan tek korsan kaptan ise Jack'tir. Jack, Salazar'ın gazabından ve intikamından kurtulmak için Poseidon Asası'nın peşine düşer. Bu efsanevi asayı bulmak içinse güzel ve zeki gökbilimci Carina Smyth ve Kraliyet Donanması'ndan dik başlı, genç bir denizci olan Henry ile zorlu bir anlaşma yapar. Küçük ve külüstür gemisi Dying Gull'un dümenindeki Jack Sparrow, hem kötü kaderini tersine çevirmenin hem de şimdiye dek karşına çıkan en dişli ve korkunç düşmandan kurtulmanın yollarını arayacaktır.

Filmin yönetmen koltuğunda Espen Sandberg ve Joachim Rønning ikilisi otururken, senaryo Jeff Nathanson'a emanet. Oyuncu kadrosunda ise Johnny Depp ve Javier Bardem başı çekerken kendilerine Brenton Thwaites, Kevin R. McNally, Kaya Scodelario, Golshifteh Farahani, Stephen Graham, David Wenham ve Geoffrey Rush eşlik ediyor.



Katre

Yapımcılığını Ayhan Işık Oyunculuk Okulu'nun sahipleri Berkay Berkman, Nil Yüzbaşıoğlu ve Atakan Şatıroğlu yaptığı ve Berkman ve Şatıroğlu'nun yönettiği film, psikopat bir emlakçı olan Savaş'ın hayatını ele alıyor.

Savaş, yaşadığı mahallenin insanları tarafından çok sevilen, saygı duyulan, güvenilir biridir. Fakat Savaş'ın kardeşi Umar ise, çocukken bir böcekten kaptığı hastalık sebebiyle havale geçirerek yatalak kalmıştır. Anne ve babasını da kaybetmiştir.Bu nedenle uzun yıllar yatalak kardeşine bakmak zorunda kalmıştır. Bu zor durumun suçlusu olarak da Allah'ı suçlamaktadır. Bu sebeple Savaş, yaşadığı mahalledeki inançlı insanlardan öç almayı ve onları Allah'ın yolundan döndürmeyi amaç edinir. Önce onların aralarına girecek, ardından onların algılarını değiştirmeye çalışacaktır. Savaşı hangi tarafın kazanacağı merak konusudur...



Özgürlüğün Sesi Bilal

Hz. Muhammed'e ilk inananlardan siyahi bir köle olan Bilal-i Habeşi'nin özgün hikayesi... Her yaşta izleyici kitlesine büyüleyici bir özgürlük hikayesi sunan bir animasyon. Yapım ekibi Walt Disney ve Pixar stüdyolarında Kung Fu Panda - Karayip Korsanları - Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Madagaskar ve Yüzüklerin Efendisi gibi yapımlarda çalışan uzmanlardan oluşan " Özgürlüğün Sesi Bilal", daha önce Türk izleyicisi ile Malcolm X – Bosna ve Minyeli Abdullah'ı buluşturan Khan Medya tarafından ülkemizde sunulmakta. Diyanet işleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli bu yapımın dublaj kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ayça Bingöl, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Hakan Vanlı gibi sanatçılar bulunuyor.

Khurram H. Alavi ve Ayman Jamal'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu yine Ayman Jamal'a ait. Animasyon türündeki bu filmin orijinal seslendirme kadrosunda Ian McShane, Adewale Akinnuoye-Agbaje, John Eric Bentley yer alıyor. Filmin müzikleri Atli Örvarsson tarafından yapıldı.



Sinsiran: Yasak Aşk

Evli bir kadın olan Nermin, sevgilisiyle yasak bir aşk yaşamaktadır. Sevgilisiyle birlikte olabilmek için onun yardımıyla bir büyü yaptırır. Ancak bu büyünün sonuçları çok ağır olur. Büyü yüzünden Nermin'in kız kardeşi Seher tecavüze uğrayarak öldürülür. Nermin'in eşi Bedri ise her gece korkunç kabuslarla boğuşmaktadır. Geri dönüşü çok zor olan ve cinlerin en tehlikelisi Sinsiran'la mücadele etmekte olduğunu bilmeyen Bedri'ye umut ışığı iş arkadaşı Murat'tan gelir. Murat sayesinde tanıştığı Can'ın kendisini Sakine'ye yönlendirmesiyle bir kurtuluş umudu bulan Bedri, hemen Sakine'nin köyüne doğru yola çıkar. Ancak köyde işler iyice tehlikeli bir hal alacaktır...



Toz

Azra'nın, ailesinin sır dolu geçmişinin izini sürerken; savaşın insanların kaderi üzerindeki etkilerini ve Afganistan'da yalnız bir kadın olarak çıktığı yolculuğu anlatan dram filmi Toz'un çekimleri İstanbul ve Afganistan'da gerçekleştirildi.

Gözde Kural'ın filminde Öykü Karayel, Beran Soysal ve Muhammed Cangören başrolleri üstlenirken, Afganistan sinemasının oyuncuları Abdul Qadir Farookh, Haji Gul Aser ve Masud Ahmadi de kadroda yer alıyor.



Yarının Adı Başka

Afgan, yaşlı bir bisikletçi olan Nesim'in oğlu uzun zaman önce İstanbul'a gelip yerleşmiştir. Yaşamını İstanbul'da sürdüren oğlu tam da düğün hazırlıkları esnasında ortadan kaybolur. Bu haberi alan Nesim, oğlunu bulmak için yollara düşer. Sınırda kaçak ve oldukça tehlikeli yollardan, başka mültecilerle geçerek Türkiye'ye girer. Fakat yol arkadaşlarını kaybedince bir sınır köyüne birine sığınır. Burada hayatta kalmanın bir yolunu ararken çobanlık yapan Mustafa ve onun yareni Zelal ile tanışır. Öte yandan Nesim'in peşine hiç beklenmedik adamlar düşecektir. Çoban Mustafa bir yandan Nesim'i korumaya çalışırken, bir yandan da aşkına sahip çıkmaya çabalar.

Dram ve aşk türündeki yapımın yönetmen koltuğunda Mustafa Yıldız Delazy ve Moharram Zeinalzadeh beraber oturuyor. Filmin başrollerini ise Fırat Tanış, Zelal Dede, Metin Keçeli ve Volkan Keskin paylaşıyor.

