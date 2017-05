Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Aşkın Çekimi

2. Dünya Savaşı esnasında ABD ve İngiltere İstihbarat Bakanlıkları, millete moral vermek amacıyla Dunkirk Tahliyesi'nden kurtarılan askerlerin öykülerini anlatan bir film çekmektedirler. Sekreterlik pozisyonuna başvurduğunu düşünen Catrin ise işe alınınca birden kendini bu filmin senaryo ekibinde bulur. Catrin, senaryo ekibinin başındaki Tom'un sayesinde savaşın tüm zorluklarına ve kötülüklerine rağmen içindeki umudu ve sevgiyi keşfedecektir.

One Day ve An Education filmleriyle tanınan Lone Scherfig'in yönettiği filmin başrollerinde Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy ve Jack Huston yer alıyor. Filmin senaryosunu ise Lissa Evans'ın romanından Gaby Chiappe uyarladı.



Bahtiyar Bahtıkara

Annesi yüzünden 36 kez 'evlenememiş' olan Bahtiyar Hoca bir garip medyumdur. Fakat Bahtiyar Hoca, kaderine ve annesine karşı gelip, yeğenlerinin açtığı türlü sorunlara da rağmen, köye yeni taşınan, daha önce başından 2 başarısız evlilik geçen Dul Pakize ile evlenmeyi kafaya koyacaktır. Bunun için de engel tanımayacaktır!

Filmin yönetmenliğini Ergin Yılmazer yaparken senaryo ise İbrahim Bakırhan ve Kadir Maraşlı'ya ait. Filmin kadrosunda ise Kadir Çöpdemir, Yeşim Salkım, Metin Zakoğlu, Nedim Saban, Ferdi Sancar, Duygu Çelebi, Gülnihal Demir, Mustafa Şen, Yaşar Uzer, Yasemin Tunca yer alıyor.



Genç Karl Marx

Karl Marx, Friedrich Engels ve Jenny Marx'ın Paris, Brüksel ve Londra arasındaki ilk yıllarını konu edinir. Marx'ın 1844'te, 26 yaşındayken Paris'e sürgüne gitmesiyle başlayan film daha sonra yakın dostu ve çalışma arkadaşı olacak Friedrich Engels'le tanışması ve birlikte komünizmin ve işçi hareketinin temellerini atışlarını da anlatıyor.

Raoul Peck'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde August Diehl, Stefan Konarske ve Vicky Krieps yer alıyor.



Hızlı ve Tüplü

Ustalarına büyük saygı duyan genç çıraklar Gökhan ve Metin, çalışkan ve saygılı gençlerdir. Bu iki gencin en büyük hayalleri ise tutkunu oldukları Şahin marka bir araba almaktır. Hayallerindeki arabayı alabilmek için para biriktirmeye başlarlar ve nihayet Kayserili bir galericiden istedikleri sarı renkli Şahin'i alırlar. Ancak arabayı almakla birlikte hayalleri tamamlanmayacaktır, arabayı modifiye etmek isterler. Ustalarının yardımı ile giriştikleri modifiye işi Kayserili Galerici, Lastikçi Emin ve güçlü rakipleri Tansu ile birlikte bir maceraya dönüşecektir...

"Şahin" marka araba aşkı ile yanıp tutuşan 2 gencin saf ve eğlenceli hikayesinin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda Bilal Akif Yörük, Hüseyin Berker Soyçiçek, Sinem Ertuğrul, Nazlı Yağmur Genç, Haldun Boysan, Selahattin Taşdöğen, Halil Esen, Özgür Teke ve Mehmet Ali Tuncer yer alıyor. Yapımcılığı ve senaristliği de üstlenen Necmi Yıldırım, yönetmenliği ise Yusuf Güven ile paylaşıyor.



Kahramanlar Takımı

Güçlü Maymun Kral cennet ve dünya arasında özgürce dolaşabilmektir. Ancak günün birinde tanrıları kızdıran güçlü karakterin güçleri elinden alınır ve Beş Element Dağı'nda bir buz kütlesinin içine hapsedilir. 500 yıl boyunca hapis kalan kralın varlığı artık bir efsaneye dönüşmüştür ve gerçekliğini kaybetmiştir. Küçük Liu ise masaldan oldukça etkilenen küçük bir çocuktur. Bir gün dağ canavarlarının kasabasına saldırması üzerine kasabadan küçük bir kızı da kurtararak kaçmayı başaran Liu tek çareyi Beş Element Dağı'na sığınmakta bulur. Canavarların peşlerine düştüğünü bilen Liu saklanmaya çalışırken Maymun Kral'ın hapis kaldığı yeri bulur ve yanlışlıkla onu serbest bırakır. Tek isteği özgür kalır kalmaz evine – Çiçek ve Meyve Dağı'na - geri dönmek olan Maymun Kral bileğindeki mührün tamamının çözülmemiş olduğunu fark eder. İstemeye istemeye başlayan bu yardımlaşmada doğru motivasyon ve destekle Maymur Kral ve küçük Liu kasabayı kurtarmaya çalışacaklardır...

Tian Xiao Peng'in yönetmenliğini üstlendiği filmin seslendirme kadrosunda Jackie Chan, Nickie Bryar, Feodor Chin yer alıyor.



Kanlı Oyun

Popüler şaka temalı TV şovu Scare Campaign, eski tarz korkutmaları ve gizli kamera eğlencesi ile son 5 yıldır izleyicileri eğlendirmektedir. Ancak, yeni bir çevrimiçi TV dönemine girdiğimizde, yapımcılar şovlarını antika gösterren yeni bir sert internet serisine karşı bulurlar. Antrenman zamanı gelmiştir. Peki takım bu sefer çok ileri gidebilecek midir? Yanlış adamı şaka mı yapmak istiyorlar?

Cameron Cairnes ve Colin Cairnes'ın birlikte yönettiği filmin başrollerinde Meegan Warner, Ian Meadows ve Olivia DeJonge yer alıyor.



New York Masalı

Genç ve başarılı iş kadını Deniz, geçirdiği ölümcül bir kaza sonrası hayatında radikal değişiklikler yapmaya başlar. İşinden, nişanlısından ve evinden ayrılıp, mutluluğu arayan Deniz'in kaderi, intihara teşebbüs eden Kerem'i kurtarmasıyla bir kez daha değişir. Kerem'i vazgeçirmek için ona yedi gün içinde hayatın yaşanmaya değer olduğunu kanıtlamaya çalışan Deniz, bir yandan Kerem'in sorunlarını çözerken, diğer yandan kendilerini köşe bucak takip eden, takıntılı eski nişanlısından kaçmaya çalışır. Yedi günlük süre dolarken Deniz, verdiği sözü tutmaktan çok aşktan korkmaya başlar...

Çekim ekibinden, oyuncularına kadar ağırlıklı Amerika'da yaşayan Türk ekip tarafından yapılan filmin yönetmenliğini Doğan Özmekik üstleniyor.



Osmanlı Subayı

I. Dünya Savaşı yıllarında geçen film, idealist bir Amerikalı hemşire ile bir Türk subayının aşkını konu alıyor. Hemşire Lillie,Van'da tanıştığı Osmanlı subayı Jude ile tanışıp, altmış gün süren zorlu bir yolculuk ile önce İstanbul'a ardından Doğu Anadolu'ya gider. Melih Paşa onu İstanbul'dan yanında Türk Subay İsmail ile birlikte Doğu'ya yollar. Yardım götürdüğü hastanenin başhekimi Woodruff ise Lillie'ye hastanenin de bulundukları coğrafyanın da bir kadına uygun olmadığını, geri dönmesini söyler. Komutan Halil Bey'in de farklı bir gerekçeyle Lillie'nin kalmasına itirazları vardır. Ancak genç kadın tüm itirazlara rağmen savaşın eşiğindeki bölgede ve iki aşk arasında kalacaktır.

Joseph Ruben'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Jeff Stockwell kaleme aldı. Başrollerinde ise Josh Hartnett, Michiel Huisman, Hera Hilmar, Sir Ben Kingsley, Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem yer alıyor.



Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken!

Greg, kendisinden beklenmeyecek biçimde büyük büyükannesinin 90. doğum günü partisine gitmek ister; ve ailesi bu uzun yolculuğa ikna olur. Yine oyunlar çeviren Greg'in asıl amacı bambaşkadır. Büyük büyükannenin yaşadığı şehirde bir bilgisayara oyunları fuarı vardır! Maceracı Greg ne yapıp edip bu fuara katılmanın bir yolunu arayacaktır ama tabii ki planlar istediği gibi, tıkır tıkır gitmez.



Saftirik Greg'in Günlüğü serisinin devam filminde yönetmenliği David Bowers üstlenirken senaryo Adam Sztykiel'e emanet! Başrol Greg olarak Jason Drucker rol alırken kadroda kendisine Alicia Silverstone, Tom Everett Scott, Charlie Wright ve Owen Asztalos eşlik ediyor!