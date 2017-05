Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:



4N1K

Yaprak, beri yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, çocukluktan beri arkadaş olan 5 kişilik gruptaki tek kızdır. Ali, Sinan, Gökhan ve Oğuz'un yanında adeta bir erkek gibi büyüyen genç kız Yaprak, Barış ile tanışınca bambaşka bir dünyaya adım atar. Yaşıtı genç kızların dünyasını ve kendisini daha iyi tanıması gerekmektedir ve bu nedenle Yaprak zor bir seçim yapma aşamasına gelecektir.

Deniz Coşkun'un senaryoya uyarlayıp yönettiği filmin başrollerinde Gözde Mutluer, Burak Yörük, Sina Özer, Hasan Denizyaran ve Cemrehan Karakaş yer alıyor.

Film, genç yazar Büşra Yılmaz'ın satış rekorları kıran gençlik kitabı 4N1K 'nın beyazperde uyarlamasıdır. Filmin yapımcılığını ise Fabrika Yapım firması üstleniyor.



Ağustos Böcekleri ve Karıncalar

Ölüm döşeğindeki Muzaffer İnan kendisine bakmakta olan gazeteci oğlu Kemal, her biri hayat mücadelesi ile dağılmış ağabeyleri Metin ve Aziz'le birlikte ablası Selma'yı muhtemel 'son bir gece' için eve çağırır. Gelmeyen tek kişi büyük ağabey ile kavgalı olduğu gerekçesi ile eve girmeyip, yakınlardaki bir kahvede haber bekleyen Aziz'dir. Babaları için oraya gelen kardeşler kısa sürede miras paylaşımı üzerine sohbet etmeye başlarlar. Eski defterler açıldıkça konu şiddetlenir. Ancak kapıdan gelen bir zil sesi her şeyi değiştirecektir.

Daha önce bir belgesele ve çok sayıda kısa filme imza atmış genç yönetmen Erhan Tuncer'in ilk uzun metraj filmi olan Ağustos Böcekleri ve Karıncalar'ın başrollerini Özer Arslan, Gün Koper, Bennu Yıldırımlar ve Erdem Akakçe paylaşıyor.



Geri Döndü

Melis 24 yaşında, üniversite mezunu bir genç kadındır. Günün birinde üniversite arkadaşı Tülay, Melis'i alıp eski üniversite arkadaşlarının partisine götürür. Ancak partiyi yapan kişi hala Melis'e takıntılı olan eski sevgilisi Uğur'dur. Evde Uğur, Melis, Tülay ve Tülay'ın sevgilisi Burak'tan başka kimse yoktur. Kısa sürede aldığı sentetik maddelerin etkisiyle kendini kaybeden Uğur gecenin sonunda Melis'i öldürür. Aradan 1 ay geçtiğinde Melis'in ruhu bir hoca tarafından geri getirilir. Artık Melis'in kendisine zarar verenlerden intikam alma vakti gelmiştir...

Yönetmen koltuğunda Kamil Burak'ın oturduğu filmin kadrosunda İbrahim Vurmaz, Çağrı Tokalı, Fatih Özaşar, Gökhan Koç, Selin Selvi, Tayfun Sav, Belma Memati, Sancak Bayraktar, Fahri Yalçıner yer alıyor.



Kaygı

Bir TV kanalında belgesel kurgulayan 30 yaşındaki Hasret, trafik kazasında kaybettiği müzisyen anne babasından kalan evde tek başına yaşamaktadır. Her gece aynı kabusu gören Hasret'in aklına bir soru düşer: Annesiyle babası trafik kazasında ölmemiş olabilir mi?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ceylan Özgün Özçelik'in üstlendiği filmin başrollerinde Algı Eke, Kadir Çermik, Selen Uçer, Asiye Dinçsoy, İpek Türktan Kaynak, Kerem Kupacı, Nurcan Ülger, Dilşad Bozyiğit, Aram Dildar, Nihan Aşıcı, Nazan Kesal, Taner Birsel, Saygın Soysal yer alıyor.



Kral Arthur: Kılıç Efsanesi

Arthur henüz çocukken babası öldürüldüğünde, amcası Vortigern tahta geçer. Doğuştan kazanılan bu hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiçbir fikri olmayan Arthur ise şehrin arka sokaklarında, ekmeğini taştan çıkaran biridir. Ancak bir kez kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmak zorunda kalacaktır.

Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği filmin senaryosu ise Joby Harold'a ait. Charlie Hunnam'ın Kral Arthur'u canlandırdığı filmde ayrıca Jude Law, Djimon Hounsou ve Eric Bana da yer alıyor.



Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu

Günün birinde bir profesör birbirinden farklı güçlere sahip 3 tane çok akıllı oyuncak yapar. Bunlar Nane, Limon ve Biber'dir. Üç 3 oyuncağın da birbirinden farklı ve doğaüstü yetenekleri vardır. Ancak günün birinde Nane'nin zaman makinesi özelliği bozulur ve Profesör'le Biber zamanın içinde kaybolurlar. Onları kurtarıp günümüze geri getirmek Nane ve Limon'un ellerindedir. Nane ile Limon'un güçleri tükenip, sonsuza dek kapanmadan önce onları kurtarabilmek için yardım almaları şarttır. Bunun için de yeni arkadaşları Kaan ve Meryem'den yardım isterler. Profesör 'ün kızı Evren'in de dahil olmasıyla eğlenceli kurtarma operasyonu başlar!



Tuz ve Ateş

Bir bilim adamı, büyük bir şirketi Güney Amerika'daki ekolojik felaketin sebebi olarak görür ve şirketin başkanını bu felaketlerden sorumlu tutar. Ancak volkan patlaması belirtileri başladığında bütün ideolojik farklılıklarına rağmen birlikte bir felaketi önlemeleri gerekecektir.

Werner Herzog'un hem rol aldığı hem de yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosundaki diğer isimler ise Gael García Bernal, Michael Shannon, Anita Briem, Veronica Ferres, Volker Michalowski ve Lawrence Krauss'dur.



Yaratık: Covenant

Koloni gemisi Covenant'ın mürettebatı galaksinin oldukça uzak bir köşesinde, bir gezegene bağlı keşfedilmemiş cennet olarak varsaydıkları bölgenin aslında karanlık ve çok tehlikeli bir yer olduğunu anlarlar. Buradan kaçışın bir yolunu bulmalıdırlar. Gezegendeki yegane canlı lanetli Prometheus'un keşfinden sonra hayatta kalan 'sentetik' David'dir...

Efsane biilimkurgu/macera yönetmeni Ridley Scott, Alien'da kendi yarattığı evrene, Prometheus ile başlayan yeni üçlemesinin ikinci filmi olan Alien: Covenant filminde geri dönüyor. Filmde Michael Fassbender, Katherine Waterston, Demian Bichir ve Billy Crudup gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosuna katkıda bulunan 4 kişi dışında asıl senaryoyu John Logan ve Dante Harper kaleme aldı



Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı

20 yaşındaki Kayra annesini, babasını ve kız kardeşini trafik kazasında kaybeder. Geride sadece Datça'daki babaannesi kalırancak onun da akli dengesi yerinde değildir. İntiharı bile düşünür fakat sonra Ezgi gelir aklına. Ezgi antrenörü, platonik aşkıdır. Ezgi'ye duygularını açar, karşılık alamaz. İntihar yeniden ve daha ciddi düşünmeye başlar. Babaannesini görüp intihar etmeye karar verir. En yakın arkadaşı Sertaç'la bir karavan kiralayıp yollara düşer...

Senaristliğini ve yönetmenliğini Burak Serbest'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Edip Tepeli, Doğa Nalbantoğlu, Açelya Devrim Yılhan, Kıvanç Deniz Yavuz, Suna Selen, Mehmet Esen ve Sema Şimşek yer alıyor.