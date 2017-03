Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Deli Aşk

Deli Aşk, Maraş dondurmacısı Ekrem'in sevdiği kız Neşe'nin kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen komik olayları konu ediyor.

Emrah Kaman ve Murat Kaman'ın senaryosunu yazdığı, Cem Yılmaz'ın yapımcılığını yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Abdullah Şahin, Yasemin Öztürk, Nilperi Şahinkaya, Toygan Avanoğlu gibi isimler yer alıyor.



Kong: Kafatası Adası

King Kong efsanesinin köklerine inen Kong: Skull Island filmi, efsanevi gorilin tarihine bir bakış sağlıyor.

Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.

Başrollerini Oscar ödüllü Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts otururken, filmin senaryosunda ise Max Borenstein, Derek Connolly,Corey Hawkins ve John Gatins imzası var. Filmin kadrosunda ayrıca Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly ve Corey Hawkins gibi ünlü isimler yer alıyor.



Neruda

Neruda, 1940'larda Komünist Parti'ye katılmak için kendi ülkesinde bir kaçak haline gelen, Nobel ödüllü ünlü Şilili şair Pablo Neruda'nın peşine düşen bir müfettişi konu ediniyor. Müfettiş Óscar Peluchonneau ile Pablo Neruda arasındaki kovalama şairane bir dille anlatılıyor.

Yönetmenliğini ünlü Şilili yönetmen Pablo Larraín'nin üstlendiği filmin başrollerini Gael García Bernal, Luis Gnecco ve Alfredo Castro paylaşıyor.



Neşeli Dalgalar: Dalgamanya

Cody ve arkadaşları, sörf dünyasının en çılgın takımı Hang Five ile birlikte dünyanın en meşhur efsanevi sörf mekanına bir yolculuğa çıkar. Bu rüya takım ile yaptıkları yolculukta birbirinden ilginç maceralara atılacaklar, ekip çalışmasının ve en önemlisi dostluğun değerini öğreneceklerdir. Cody, Tavuk Joe ve Lani'ye hayatlarının en çılgın macerasında eşlik edin!

Sevilen animasyon Neşeli Dalgalar'ın 2. devam halkasının yönetmen koltuğunda Henry Yu oturuyor. Senaryosunu ise Abdul Williams kaleme aldı.



Perde Ayn-ı Cin

Korku türünde kitaplar yazan tanınmış bir yazar olan Okan, son kitabını yazmak için memleketi Antalya'ya gider. Hiçbir zaman gözlüklerine alışamamıştır ve bu nedenle burada göz doktoru arkadaşı Levent'in teklifiyle lazer ameliyatı olmayı kabul eder. Ancak bu ameliyat gözünde tuhaf durumların yaşanmasına neden olur; bir gözündeki perde tamamen kalkmıştır ve bu kısa zaman içerisinde görünmeyen varlıkları görebilmesine yol açar. Cinler ve ruhlar alemini görebilen Okan, bu kabustan kurtulabilmek için çeşitli yollara başvurur, ancak kendisini kötü bir sürpriz beklemektedir...

Ediz Günay'ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Orkun Özen, Uğur Dönmez ve Burcu Ayhan yer alıyor. Filmin müzikleri ise 21 Gram müzik grubuna ait.



Süper Yetenek

Kar Dağı'nda yaşayan Tibet mastiflerinin yerine getirmeleri gereken tek bir görev vardır; o da yün yapımı ile geçinen koyunların yaşadığı küçük, huzurlu köyü korumak. Köyün baş düşmanı da Linnux isimli gangster kılıklı kurt ve onun çetesidir. Koruma nöbetleri sırasında olabilecek bir dikkat dağınıklığını engellemek için mastiflerin lideri Khampa, köyde müzik çalınmasını yasaklamıştır. Ancak Khampa'nın oğlu Bodi günün birinde bir yolcu uçağından düşmüş olan bir radyo bulur. Birkaç gitar solosu duymasıyla birlikte Bodi'nin kaderi belirlendir; bir rock yıldızı olacaktır. Bunun yolu da babasının verdiği emirlere karşı gelmek, köyü terk edip şehre gitmek ve çok kısa sürede bir beste yapması gereken efsanevi müzisyen Angus Scattergood'u bulmaktır...

Yönetmen koltuğunda Ash Brannon'ın oturduğu filmin orijinal seslendirme kadrosunda Luke Wilson, J.K. Simmons, Eddie Izzard, Lewis Black, Kenan Thompson, ve Mae Whitman gibi isimler yer alıyor.