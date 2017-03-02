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Vizyonda bu hafta
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Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Alt Tarafı Dünyanın Sonu
It's Only The End Of The World ailesini uzun zamandır görmeyen bir yazar olan Louis'in ailesinin yanına gitmesini ve yaşadığı olayları anlatıyor. Louis ölümcül bir hastalığı olduğunu ailesine söylemek zorundadır.
Başrollerinde Marion Cotillard, Vincent Cassel, Lea Seydoux, Nathalie Baye ve Gaspard Ulliel gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı ve Kanadalı genç yönetmen Xavier Dolan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu da bir oyundan uyarlayarak yine Dolan kaleme aldı.

Dehşet Evi
Alicia genç bir emlak komisyoncusudur. Genç kadın satışını üstlendiği eski bir apartmanda sevgilisiyle romantik bir buluşma planlamaktadır. Ancak bir grup katilin hedefi olduklarından habersizdir. Evin sahibi evde kalacak olan yeni kişileri öldürmesi için bir grup katili görevlendirmiştir. Grup onların hayatını sonlandırmak için saldırıya geçtiğinde, sevgililer hayatta kalabilmek için ölümüne bir mücadele vermek zorunda kalacaktır.
İspanyol yapımı gerilim filminin yönetmen koltuğunda Rafa Martínez oturuyor. Filmin başrollerini ise Ingrid García Jonsson, Bruno Sevilla, Oriol Tarrida Homedes üstleniyor.

İstanbul Kırmızısı
Ferzan Özpetek'in kendi kitabından sinemaya uyarlayacağı filmin başrollerinde Nejat İşler, Mehmet Günsür, Tuba Büyüküstün gibi oyuncular yer alacak.
Orhan travmatik bir kayıptan sonra her şeyini kaybetmiş ve vahşi bir yaşama yönelmiş eski bir yazardır. Her şeyi bırakarak Londra'ya yerleşir ve editör olarak çalışmaya başlar. Yıllar sonra İstanbul'a geri döner. Bu geri dönüşün nedeni zamanını Paris, Londra ve Berlin'de geçirmiş ünlü yönetmen Deniz Soysal ile tanışmaktır. Deniz hem tarihi aile köşkünden annesini taşımak hem de yeni filmi için hazırlık yapmak için İstanbul'dadır. Deniz doğup büyüdüğü şehirdeki çocukluk anıların anlattığı bir kitap yazmıştır. Orhan'ın İstanbul'daki işi, yayınlanmadan önce kitaba son dokunuşları yapmaktır. Uzun yazışmalardan sonra İstanbul'da buluşurlar. Ancak ertesi sabah Deniz ortadan kaybolur. Orhan'ın gelişi ve Deniz'in ortadan kayboluşu ilginç bir rastlantıya işarettir. Gizli bir soruşturma başlatılır. Herkes Deniz'in bir daha geri dönmeyeceğinden endişelidir. Bu sırada, Orhan, Deniz'in kitabında anlatılanların gerçeğin gösterişli bir kopyası olduğunu fark eder. Görünen odur ki Deniz'in gizemli yaşamı ortadan kayboluşuyla birlikte aydınlatılmanın eşiğindedir.

Logan: Wolverine
Yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan'ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer. Şimdi Wolverine'de genç bir kadın klonunu Nathanial Essex'in liderliğindeki kötü bir organizasyondan korumalıdır.
Hugh Jackman'ı son kez Wolverine olarak gördüğümüz film Logan'ı James Mangold yönetiyor. Başrollerinde ise Hugh Jackman dışında Boyd Holbrook, Patrick Stewart ve Doris Morgado yer alıyor.

Reis
Adnan Menderes'in idam haberiyle başlayan film Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukluk dönemi ile belediye başkanlığına uzanan hayat hikayesi beyazperdeye yansıtıyor. Film Erdoğan'ın gençliğini de ele alarak onun gözünden bir dönem hikayesi anlatma hedefinde.
Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un üstlendiği yapımda Recep Tayyip Erdoğan'ı Reha Beyoğlu canlandırırken, eşi Emine Erdoğan'ı ise Özlem Balcı oynuyor. Filmin müzikleri ise Yücel Arzen'e ait. Yapımcılığı ise "Kafkasör Film Akademisi & Garantialsat Gayrimenkul Yatırım A.Ş." üstleniyor.

The Founder
ki kardeşin yenilikçi fast food restoranını(McDonald's), hırs, inat ve acımasızlık kombinasyonu ile dünyadaki en büyük restoran işletmelerinden birine haline getiren bir satış görevlisi Ray Kroc'un hikayesi.
Linda Cardellini, Patrick Wilson gibi oyuncuların kadroda yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda John Lee Hancock oturuyor. Filmin başkarakterini ise ünlü aktör Michael Keaton canlandırıyor.

Yağmurlarda Yıkansam
Gülten Taranç'ın yönetmenliğini üstlendiği ve çekimleri İzmir'de gerçekleştirilen film, ülkemizin en güncel meselelerinden biri olan kadına karşı şiddeti konu alan bir yapım. Annesi, babası tarafından öldürülen Gamze'nin hikâyesi, alışılageldiği gibi cinayetle biten bir hayatı değil; cinayetle başlayan yeni bir hayatı anlatıyor. Kadın cinayetlerinin tek mağdurunun yalnızca öldürülen kadınlar olmadığı, Gamze'nin, yani yine bir kadının hikayesi üzerinden anlatılıyor. Hikayede 15 yaşındaki Gamze'nin öfkesi, yalnızlığı çaresizliği ve özlemleri hiç bakılmayan bir bakış açısıyla izleyici ile buluşuyor.

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