Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:



Ay Işığı

İnsan ilişkileri ve insanın kendini keşfetmesi hakkında zamansız bir film olan Ay Işığı, genç siyahi bir adamın çocukluğundan yetişkinliğe kadar Miami'nin zor bir mahallesinde, hayatta kendine yer edinme savaşını ve büyüme hikayesini anlatıyor. Chiron'un hayatının 3 ayrı dönemini anlatan film kahramanın annesi ile ilişkisine, okul hayatına, romantik ilişkisine, iş hayatına ve uyuşturucu satıcılığı yapan Juan ile olan ilişkisine değiniyor.

Onlarca ödüle ve adaylığa layık görülen filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Barry Jenkins üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson Janelle Monáe ve Naomie Harris gibi isimler bulunuyor.



Parçalanmış

Başrollerini X-Men serisinin genç Charles Xavier'ı James McAvoy, The Witch ile yıldızı parlayan Anya Taylor-Joy ve Betty Buckley'nin üstlendiği gerilim filmi Split'in yönetmen, senarist ve yapımcılığını gerilim filmlerinin inişli çıkışlı yönetmeni M. Night Shyamalan üstleniyor. Jason Blum da filmin yapımcıları arasında yer alıyor.

Çoklu Kişilik Bozukluğu'ndan müzdarip genç adam Kevin'ın 23 ayrı alter egosu vardır. Bu alter egoları arasında en baskın olanı da suça meyilli olan bir karakterdir. Market çıkışında 3 kız kardeşi kaçıran Kevin onları bodrumuna hapseder. Farklı alter egoları aracılığıyla kızlarla farklı ilişkiler kuran adam kızların varlığı ile yavaş yavaş dağılmaya başlar. Farklı alter egolarının çarpışması ile iyice kafası karışmaya başlayan Kevin tehlikeli bir hal alır. Kızlar kurtulmanın yolunu ararken hem Kevin'ın tehlikeli alter egolarını tetiklemekten kaçınmaya hem de onun iyi niyetli alter egoları aracılığıyla kaçış yolunu bulmaya çalışırlar.

