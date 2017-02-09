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Vizyonda bu hafta
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Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Enkaz
Nisa baygın kaldığı beton blokların altında güçlükle nefes alırken birden kendisine gelir. Feci bir deprem olmuş ve enkazda mahsur kalmıştır. Telefonu çekmez ve acı içerisindeyken sesini kurtarma ekiplerine duyurmak için elinden geleni yapar... Barış ise kendisini doğa atmış, yalnız başına kamp yapan ve doğanın düzenine uyum sağlamaya çalışan bir adamdır. Bu süreçteki deneyimini de gün gün videoya kaydederek anlatır. Biri enkaz içinde diğeri enkazın dışındadır...
Yönetmenliğini ve senaristliğini Alpgiray M. Uğurlu'nun üstlendiği filmin oyuncuları ise Akasya Asıltürkmen ve Berke Üzrek. Filmin yapımcı ise Suzan Güverte.

İsra ve Sihirli Kitap
Isra 9 yaşında küçük bir kızdır. Bir gün okul gezisine çıkarlar. Ancak Isra bu gezide sihirli bir kütüphaneye ulaşır. Kütüphaneyi dolaşan kız kütüphanenin sihirli olduğunu kısa sürede farkeder. Kitaplardan birinin içinde hapis haldeki küçük bir çocuğu bulan Isra, onu kurtarabilmek için masal kitabının içine girer. Masallar diyarında bir yolculuğa başlayan küçük kız bu macerada farklı masal karakterleriyle de tanışacaktır...
Başrollerini Isra Dela, R. Kan Albay ve Turan Celik'in üstlendiği filmin kadrosunda Tamer Karadağlı, Sven De Ridder, Valerie Deridder, Joke Devynck ve Inge Geuens de yer alıyor. Belçika yapımı filmin yönetmen koltuğunda ise filmin oyuncularından R. Kan Albay oturuyor.

John Wick 2
Emekliye ayrılmış olan John Wick can yoldaşı köpeğiyle sakin bir hayat sürmektedir. Ancak başına gelen kimi olaylar onu bir kez daha suç dünyasına iter. Bu kez bu uğurda Roma sokaklarını arşınlaması gerekecektir...
Başarılı aksiyon filmi John Wick'in devam filmi olacak John Wick'in yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Filmin başrolünde yine Keanu Reeves'i izleyeceğiz. Filmin kadrosunda Ruby Rose, Bridget Moynahan, Ian McShane, Peter Stormare, Laurence Fishburne, John Leguizamo ve Common gibi isimler de yer alıyor.


Karanlığın Elli Tonu
Anastasia tutkulu milyoner Christian Grey ile yaşadığı ilişkisini geride bırakmaya çalışmaktadır. Ancak bu sandığı kadar kolay olmaz. Yeniden bir araya gelen çiftin yaşadıkları zorluklar barışmalarıyla birlikte bitmeyecektir. Christian geçmişinden gelen şeytanları ile yüzleşmek zorunda kalırken, Anastasia da Grey'in geçmişinde kalan ancak onu unutmamış kadınların öfkeleriyle ve kıskançlıklarıyla yüzleşecektir.
Başrollerini Dakota Johnson ve Jamie Dornan'ın üstlendiği filmin kadrosunda Tyler Hoechlin, Kim Basinger, Marcia Gay Harden, Bella Heathcote ve Marcia Gay Harden gibi isimler yer alıyor.

Recep İvedik 5
Recep İvedik serisinin beşinci filmi olan yapımda Recep bu sefer yanındaki ekiple birlikte yarım kalan önemli bir işi tamamlamak için yollara dökülüyor. Çeşitli spor dallarında profesyonel olarak ter döken genç sporcuları müsabakalara taşımayı görev edinen İvedik, kaş yaparken yine göz çıkartıyor ve Türkiye'yi atletizm, boks, güreş vb. sporlarda temsil etmek İvedik ve ekibine düşüyor!
Filmin yönetmenliğini gelenek bozulmadan yine Togan Gökbakar üstlenirken, başrol Şahan Gökbakar'a Orkan Varan ve Deniz Ceylan isimleri eşlik ediyor. Çamaşırhane firmasının yapımcılığını üstlendiği filmde müzikler Ömer Özgür'e, görüntü yönetimi ise Gérard Simon'a emanet.

Swiss Army Man
Küçük ıssız bir adada tek başına olan Hank'ın evinde olmak için hala umudu vardır. Fakat bir gün kıyaya vuran bir ceset her şeyi değiştirir. Hank çok geçmeden ölümden kaçmak için son şansı olduğunun farkına varır. Silahlı yeni "arkadaş" ve tuhaf bir çanta, bu ikili ile Hank'ın hayallerindeki kadını yeniden getirmek için destansı bir maceraya atılar. Dan Kwan ve Daniel Scheinert'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin başrollerinde Mary Elizabeth Winstead, Paul Dano, Daniel Radcliffe var.

The Lego Batman Moviex
Sakin ve durağan bir hayat süren Batman kocaman evinde tembellik ederken yeni yardımcıları Robin ve Batgirl'ün ortaya çıkmasıyla işler değişir. Ekip henüz birbirine alışamadan Joker'in hain bir planla Gotham'ı tehdit ettiği haberi duyulunca, taze ekip birleşmek zorunda kalacaktır. Batman'in artık sadece kendinden değil, evlat edindiği oğlundan da sorumlu olması işleri daha da zorlaştırır...
Başarılı animasyon Lego Filmi'nin Batman'li spin off'u olan projede yönetmen koltuğuna Chris McKay otururken, senaryo Seth Grahame-Smith'e ait.
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