Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Vizyonda bu hafta
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü
Küçük Nicky, zamanında bir ejderhayı dize getirerek ne kadar güçlü olduğunu kanıtlayan ve bununla ünlenen Tanner'ın oğludur. Köyünde sakin bir hayat süren küçük çocuğun en büyük hayali ise babasının yendiği ejderhayla karşılaşmak ve onu bir kez de kendisi yenebilmektir. Babasının bütün itirazlarına karşı amacını gerçekleştirmeyi kafasına koyan Nicky, büyücü arkadaşı Eddie ile birlikte bir ejderha mücadelesi esnasında sihirli bir boyuta girer ve orada hapsolurlar. Bildikleri dünyaya geri dönmek için gereken şey ise ejderhayı alt edebilmektir. İkili cesaretlerini ve zekalarını kullanarak bu işin altından kalkabilecek midir?...
Ukrayna yapımı animasyon maceranın yönetmen koltuğunda Depoyan Manuk ve Viktor Andrienko ikilisi oturuyor.

İçeride
Dul bir çocuk psikoloğu Amerika'nın kuzeydoğu kırsalında sakin bir yaşam sürmektedir. Kendini izole etmiş olan kadın bir araba kazası sonucu beyin hasarı alan ve katatonik bir duruma giren oğlu ile ilgilenmektedir. Ergenlik çağındaki oğlunun hayati bütün ihtiyaçları annesi tarafından karşılanmaktadır. Bir gün kadının çocuk hastalarından biri kaybolur. Çocuğun öldüğü düşünülmektedir. Ancak sert bir kar fırtınasının ortasındaki küçük çocuğun tek kurtuluş umudu psikoloğunun onu bulabilmesine bağlıdır...
Fransa, Amerika ve Kanada ortak yapımı olan filmin başrollerini Naomi Watts ve Gizli Dünya filmi ile dikkatleri çeken yetenekli çocuk oyuncu Jacob Tremblay'in paylaştığı gerilim filminin yönetmenliğini ilk uzun metrajlı yapımına imza atan dizi yönetmeni Farren Blackburn üstleniyor. Yapımın senaryosu ise ilk senaryo denemesini gerçekleştiren Christina Hodson ait. Filmin kadrosunda Charlie Heaton, Oliver Platt, David Cubitt, Crystal Balint, Ellen David ve Clémentine Poidatz da yer alıyor.

Satıcı
Arthur Miller'ın "Satıcının Ölümü" oyununu sahneye koyan tiyatrocu çift Rana ve Emad, Tahran'ın merkezinde yeni bir apartmana taşınır. Ancak Rana, burada taşındıkları yerin eski kiracısıyla bir sorun yaşar ve saldırıya uğrar. Emad, travmasını sessizce atlatmaya çalışan Rana'nın aksine intikam alma yoluna gidecektir ve bu yaşadıkları olay ikilinin hayatını dramatik bir şekilde değiştirecektir...
Yönetmenliğini ve senaristliğini Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin üstlendiği filmin başrolünde Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti ve Babak Karimi yer alıyor.

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü
Yönetmenliğini D.J. Caruso'nun üstlendiği senaryosunu John D. Brancato ve Michael Ferris'in yazdığı filmin başrolünde Vin Diesel yer alıyor.Casus gerilim türünü yeniden tanımlayan gişe rekortmeni film, üçüncü bölümünde ekstrem sporcuyken devlet ajanı olan Xander Cage'in (Vin Diesel) kendi kendini gönderdiği sürgünden dönüşünü, ölümcül alfa savaşçı Xiang ve ekibiyle Pandora'nın Kutusu olarak bilinen tehlikeli bir silahı ele geçirme yarışındaki çarpışmalarını konu alıyor.
Heyecan arayan karakterlerden yepyeni bir ekip oluşturan Xander, kendisini ölümcül bir komplo ağının içine düşmüş bulur. Üstelik bu komplo dünya hükümetlerinin en üst düzeylerini işaret eden bir tuzak olarak karşısına çıkar.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul'da kar yağışı
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
35 saniyede 23 telefon çaldı
20 kaçak göçmen yakalandı
O anne ve babaya tutuklama talebi
'Tarih bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ORC'nin referandum anketi: 7 bölgeden 6'sı 'evet' diyor!
ORC'nin referandum anketi: 7 bölgeden 6'sı 'evet' diyor!
Eski CHP'li Zülfü Livaneli'den 'Başkanlık'a destek
Eski CHP'li Zülfü Livaneli'den 'Başkanlık'a destek
İstanbul için korkutan 'deprem' uyarısı! Bakan tarih verdi
İstanbul için korkutan 'deprem' uyarısı! Bakan tarih verdi
Ege Denizi'nde son dakika deprem şiddeti kaç?
Ege Denizi'nde son dakika deprem şiddeti kaç?
Bu ilçelerde deprem alarmı! Bakan bir bir sıraladı
Bu ilçelerde deprem alarmı! Bakan bir bir sıraladı
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
35 saniyede 23 telefon çaldı
35 saniyede 23 telefon çaldı
20 kaçak göçmen yakalandı
20 kaçak göçmen yakalandı
O anne ve babaya tutuklama talebi
O anne ve babaya tutuklama talebi
'Tarih bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak'
'Tarih bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak'
İlk yarıda 2 gol vardı
İlk yarıda 2 gol vardı
Tarihi eser kaçakçıları yakalandı
Tarihi eser kaçakçıları yakalandı
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Trump: 'Meksika parayı ödemezse...
Trump: 'Meksika parayı ödemezse...
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmeleri değerlendirdi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmeleri değerlendirdi
Sokağa çıkma yasağının olduğu mahalleden mühimmat çıktı
Sokağa çıkma yasağının olduğu mahalleden mühimmat çıktı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English