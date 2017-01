12.01.2017 18:13 Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:



American Honey

Yaşadığı fakir ve zavallı hayattan bıkmış olan Star, karşısına bir anda çıkan Jack'in cazibesine kapılır. Kapı kapı dolaşıp magazin üyeliği satan bir grup evsiz gençin başındaki isimlerden olan Jack, Star'ı da bu hayata çeker. İçinde yaşadığı koşullardan Jack'e ve bu minibüse koşan Star'ı neyle karşılaşacağını bilmediği yepyeni bir hayat beklemektedir. Yönetmen ve senarist koltuğunda Andrea Arnold yer aldığı American Honey'nin başrollerinde Sasha Lane ve Shia LaBeouf yer alıyor.



Felak

Felak, birtakım karanlık varlıkların musallat olmasıyla tehlikeye giren hayatları konu ediniyor. Mehmet Emin Şimşek'in yönettiği filmin başrollerinde ise Özlem Durmaz, Banu Çiçek, Yusuf Memiş, Selim İşcan ve Azra Atmaca yer alıyor.



Gölge

Tarık ve Gülay yeni evli bir çifttir. Tarık reklam ve mankenlik ajansının editörlüğünü yapmakta, eşi Gülay ise yıllar önce bitirdiği üniversitedeki branşına uygun bir iş bulamamakta ve bunun ruhsal sıkıntısını yaşamaktadır. Bir gün Tarık ajansı adına uzun süredir üzerinde çalıştığı büyük bir projenin anlaşmasını imzalar. Ertesi gece Tarık'ın çapkın patronu Kemal'in organizasyonuyla projede çalıştırdıkları manken kızlarla beraber ofislerinde bir kutlama partisi yaparlar. Ama Tarık ve oradaki herkesin mutluluğu yarım kalır, Gülay o gece ciddi bir sinir krizi geçirir. Bu günden itibaren Gülay günden güne kötülemiş bir haftada yatağa düşmüştür, doktorlar durumu hakkında bilgi verememektedir. Tarık her geçen dakika gözünün önünde erimekte olan karısının durumu için çaresizdir ama bir gün bir mucize olur ve Gülay birden eski sağlığına kavuşur. Bu Tarık için bir iyi bir şey mi, yoksa musibet midir? Çünkü iyileşen o iyi niyetli Gülay gitmiş, yerine son derece asabi ve içten pazarlıklı bir Gülay gelmiştir. Bu an itibariyle hayat hem Tarık hem de çevresindeki herkes için yüksek zor bir dönem olacaktır.



Hep Yek 2

Gürkan ile Altan, Cevat Bakır'ın eline feci düşmüştür. Zira ilk filmde kendisini kazıklayan Şahin'i öldüren Cevat Bakır, Altan ile Gürkan'ı tek bir şartla affedecektir: Şahin'in cesedini bir an önce ortadan kaldırmaları gerekmektedir. Fakat bu işi fark edilmeden ve tereyağından kıl çeker gibi yapmak zorundadırlar. İki kafadar bu zorlu görevi elbette ki ellerine yüzlerine bulaştıracak, yine beladan belaya sürüklenecek ve peşlerine ülkenin en psikopat ve tehlikeli adamlarını takmayı başaracaklardır...

Hep Yek filminin devam halkası olan Hep Yek 2'nin senaristliğini Orçun Benli, Bilal Kalyoncu ve Şükrü Üçpınar üstleniyor. Yönetmen koltuğuna ise Orçun Benli geçerken oyuncu kadrosunda Gökhan Yıkılkan, Ulaş Torun, Gürkan Uygun, Tuna Orhan, Deniz Uğur, Ali Çatalbaş, Cenk Ertan gibi isimleri yer alıyor.



Kabakçığın Hayatı

Courgette, 9 yaşındaki çocuğun takma adıdır.Annesinin ani ölümünden sonra bir polis memuru olan Raymond yetimhanede Courgette ile ilgilenmektedir. Başlarda Courgette bu yeri düşmanca ve yabancı olarak görse de polis memurunun da yardımıyla yeni arkadaşlar edinecek, güvenmeyi, kendine yeni aile kurmayı ve gerçek sevgiyi öğrenecektir.

Senaryosunu Tomboy'un yönetmeni ve senaristi Céline Sciamma yazdı. Hem karanlık hem naif tarzıyla her yaştan izleyiciye hitap eden film, dünya prömiyerini Cannes'ın "Yönetmenlerin 15 Günü" Bölümü'nde yaptı. Ayrıca dünyanın en saygın canlandırma festivallerinden Annecy'de En İyi Film ve İzleyici ödülleri kazandı.



Queen Of Katwe

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film Queen of Katwe, Ugandalı bir kızın satranç ile tanıştıktan sonra hayatının değişimine odaklanıyor. Uganda-Kampala'daki Katwe'nin gecekondusunda yaşayan 10 yaşındaki Phiona ve ailesi için yaşam sürekli bir mücadeledir. Phiona'nın dünyası Robert Katende ile misyonerlik programında tanıştığı gün değişir. Katende futbola antrenörlük yapmakta ve çocuklara satranç oynamayı öğretmektedir. Meraklı Phiona oyunu öğrenir ve oynamaya başlar...

Hint kadın yönetmen Mira Nair'in yönetmenliğini üstlendiği film Tim Crothers'ın kitabından William Wheeler tarafından senaryoya uyarlandı. Başrollerinde ise Madina Nalwanga, David Oyelowo ve Lupita Nyong'o yer alıyor.



Sebastian: Sevgili Dostum

Belle ve Sebastian'ın devam macerası,1945 sonbaharında, savaşın bitişinin ardından yapılan kutlamalarla başlıyor. Sebastian büyümüş, 10 yaşına gelmiştir. Değişmeyen tek şey ise Angelina'yı beklediği gerçeğidir. Ancak bir uçak kazasında ormanın derinliklerinde kaybolan Angelina geri dönmez. Tüm kasaba umudunu kaybetse de aralarından sadece birinin, Sebastian'ın dedesinin, bir umudu vardır. Ona göre, tanıdığı Peter adında bir adam Angelina'yı bulmalarına yardım edebilecektir. Fakat onu kurtarmadan önce çocuk ve köpeğinin birçok tehlikeye göğüs germesi ve bir sırla karşılaşması gerekecektir; Belle ve Sebastian'ın hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir sır.

Christian Duguay tarafından yönetilen filmin başrolünde ise Félix Bossuet,Tchéky Karyo ve Thierry Neuvic yer alıyor.



Uzay Yolcuları

Başrollerinde Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ve Galaksinin Koruyucuları'ndaki Starlord'u canlandıran Chris Pratt'ın yer aldığı filmde Fishburne'ün rolü henüz bilinmiyor.

Yönetmenliğini Enigma filmi ile beğeni toplayan Morten Tyldum üstlendiği yapımın senaryosu ile Doctor Strange'in senaryosunu kaleme alan Jon Spaihts'e emanet. Pratt'in ilaç ayarlı uykusundan erken uyanan bir uzay yolcusu olan tamirci Jim Preston'ı canlandırdığı yapımda, Lawrence ise Pratt'in karakteri tarafından yalnız kalmamak için uyandırılan bir diğer yolcu olan New Yorklu yazar Aurora'yı canlandıracak. İkili bu süreçte birbirlerine aşık olsalar da Preston'ın Aurora'nın 100 yıl erken uyandırmış olmasının sebebi olduğunun ortaya çıkması ve gemideki büyük bir teknik arıza ikisi arasındaki gerilimin yükselmesine sebep olacak.