29.12.2016 21:25 Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler: Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:



Aşık

Yedi yaşında çiçek hastalığından kör olan Veysel, Esma'ya deliler gibi âşık olur. Evlenip çoluk çocuğa karışsalar da Esma âşık olmalarına izin vermez ve Mehmet ile kaçar. Bu durumu kaldıramayan Veysel, ilk kez doğup büyüdüğü yurdundan arkadaşı Kemancı Kürt Kasım'la birlikte yola çıkar. Veysel'i Âşık Veysel eden uzun ince yolculuk böylece başlar.

Genç Veysel'in Aşık Veysel olma hikayesini konu edinen filmin yönetmen koltuğunda Asi, Aşka Sürgün, Kurşun Yarası gibi dizilerin senaristlerinden Bilal Babaoğlu oturuyor. Aşık Veysel'in torunu Yeliz Şatıroğlu'nun da rol aldığı filmin başrollerinde ise Meltem Miraloğlu, Emirhan Kartal, Uğur Aslan, Hülya Şen ve Ahmet Bilgin yer alıyor.



Aşıklar Şehri

Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.



Sebastian gelenekseksel jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacaktır.

Oscar ödüllü Whiplash'in yazarı Damien Chazelle'in yazıp yönettiği bu romantik müzikal, modern zamana adanmış bir Hollywood masalı.



Baaghi: Asi ve Aşık

23 yaşındaki asi çocuk Ronny'nin babası, Ronny'nin kural tanımaz ve sinirli yanlarından korktuğu için onu sessiz sakin bir şehir olan Kerala'daki disiplinli okula göndermek ister. Kerala'ya yaptıkları yolculuk sırasında kendisi gibi asi tavırlara sahip olduğu için bu okula gönderilen Siya ile tanışan Ronny ona karşı derin hisler beslemeye başlar. Okulda Siya'ya aşık olan okulun en azılı öğrencisi Raghav ile de tanışır ve yıllar sonra bu ikilinin yolları tekrar kesişecektir. Siya'nın kurtarılmaya ihtiyacı vardır. Bu savaşı asi ve aşık Ronny mi yoksa öfkeli Raghav mı kazanacaktır?



Ben, Daniel Blake

Daniel Blake, New Castle'da yaşayan bir marangozdur. Fakat ciddi sağlık durumu nedeniyle çalışamamaktadır. Hayatında ilk kez "işsizlik fonuna" başvuran Daniel, gerçekten hasta olduğunu bürokrasiye kanıtlamaya çalışır. Ama sistemin çarpıklığı nedeniyle devlet yardımı da alamaz ve yeniden iş aramak zorunda kalır. Daniel bu zorlu süreçte Katie adında bir anne ve onun küçük çocuklarıyla dostluk kurar. Kendisi gibi bozuk sistemle ve boğucu bürokrasiyle mücadele eden ve iki çocuğuna tek başına bakan genç Katie ile yoldaş olacaktır... Fakat sosyal yardım tablosu hiç de toz pembe değildir...

Paul Laverty'nin senaryosunu yazdığı ve usta yönetmen Ken Loach'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini Dave Johns ve Hayley Squires paylaşıyor. Film, 2016 yılında Cannes Film Festivali büyük ödülü Altın Palmiye'nin sahibi oldu.



Çin Seddi

Başrolünde Jason Bourne rolü ile ikonik hale gelen Matt Damon'ın yer aldığı Çin Seddi filmi bir tarihi-fantastik türü örneği. Yönetmen kotuğunda Parlayan Hançerler ve Altın Çiçeğin Laneti gibi filmleriyle aşina olduğumuz Çinli yönetmen Zhang Yimou otururken, filmin kadrosunda da Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Hanyu Zhang, Eddie Peng, Lu Han, Kenny Lin, Junkai Wang, Zheng Kai, Cheney Chen, Xuan Huang ve Andy Lau yer alıyor.

Çin Seddi dünyanın en büyüleyen ve gizemli yapılarından biridir. Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan bu savunma hattının Moğol ve Türk boylarının saldırısına karşı savunma amacıyla kurulduğu düşünülmektedir. Ancak Yimou imzalı film seddin aslında çok daha güçlü fantastik yaratıklara karşı kurulduğunu iddia ediyor. Matt Damon da günü kurtarmak için savaşan karakterlerden biri olarak öne çıkıyor.



Kurbağa Krallığı : Buz Macerası

Damat Yağmur, kraliyet düğününden kaçar ve Boogie ile birlikte krallığın dışında bir banliyöye yerleşir. Fakat başkentte yaşanan bir dizi patlama sonrası Kurbağa Krallığa geri döner. Panik içerisindeki halk şehirden bir şekilde kaçmaya çabalarken, bir bukalemun "Kristal Kurbağa artık Kurbağa Krallığı korumuyor! Sonumuz yakın!" yazılı bildiriler dağıtmaktadır! Kurbağa Prenses, ise düğünden kaçtığı için damat Yağmur'a halen kızgındır. Kurbağa Kral ise kızına Kristal Kurbağa'nın gerçekten tehlikede olduğunu söylecektir...



Nasıl Yani

Tahir, Osman ve Taci Samsun'da yaşayan üç kardeştir. Tamamen normal hayatları olan bu üç kardeş bir sabah Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen haberle şoke olurlar. Zira kardeşler aslında Leonardo Da Vinci 'nin 6. nesilden akrabalarıdırlar. Üstelik sürprizler bununla sınırlı değildir. Da Vinci'nin dünyaca ünlü olan Mona Lisa adlı tablosu Çarşamba'da uzun süredir görüşmedikleri dedelerine miras olarak kalmıştır. Dedelerinden tabloyu almanın yolunu bulmak için plan kurmaya başlayan üçlü kısa sürede zengin olma hayalleri kurmaya başlarlar. Ancak işler sandıkları kadar kolay olmayacaktır...



Şeytanın Oğlu

Vahim bir kaza sebebiyle tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşayan Dr. Seth Ember'ın çok özel bir yeteneği vardır. Ruhu şeytan tarafından ele geçirilen insanları, onların zihinlerine girerek kurtarabilmektedir. 11 yaşında bir çocuğa yardım etmesi için çağırılınca hiç tereddüt etmeyen doktoru çocuğun zihninde gördüğü şey şaşkına çevirir. Rastladığı şeytan, seneler önce doktorun eşi ve çocuğunun ölümüne sebep olanın ta kendisidir. Doktor, artık hem kendi intikamını almak hem de şeytanın çocuğu öldürmesini engellemek için amansız bir savaş verecektir...

Başrolünde Aaron Eckhart'ın yer aldığı filmin yönetmeni "San Andreas Fayı"nı da yöneten Brad Peyton. "Ruhlar Bölgesi", "Paranormal Aktivite" ve "Arınma Gecesi" gibi filmlerin arkasındaki ekibin elinden çıkan filmin başrollerinde Aaron Eckhart, John Pirruccello ve Catalina Sandino Moreno gibi isimler yer alıyor.



