Vissel Kobe, Podolski'yi duyurdu

Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe, Galatasaray'dan transfer ettiği Alman futbolcu Lukas Podolski'yi taraftarına duyurdu. Podolski için 6 Temmuz'da imza töreni düzenlenecek.

Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe, Galatasaray'dan transfer ettiği Alman futbolcu Lukas Podolski'yi taraftarına duyurdu. Podolski için 6 Temmuz'da imza töreni düzenlenecek.

Vissel Kobe, Galatasaray'dan 2 milyon 600 bin Euro'ya kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Lukas Podolski'yi transfer ettiğini resmi internet sitesinden duyurdu. Açıklamada Podolski ile 6 Temmuz Perşembe günü basın toplantısı yapılacağı da belirtildi. Yıldız futbolcu, Vissel Kobe'de 10 numaralı formayı giyecek.

Geniş katılım beklenen basın toplantısına kulüp, en fazla 200 kişinin takip edebileceğini de açıkladı.

(Oğuzhan Ort/İHA)