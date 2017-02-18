Viranşehir'deki patlamanın bilançosu netleşti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Viranşehir'de terör saldırısına hedef olan Savcılar Sitesi'ni ziyaret etti. Buarada gazetecilere bilgi veren Bakan Soylu, patlayıcı yüklü aracın uzaktan kumandayla infilak ettirildiğini açıkladı.

İşte o konuşmadan satır başları

"Olayda bekçimizin ve polisimizin müdahalesine rağmen araç patlatılmıştır. Çok elimdir ki bir kediye süt verebilmek için ailesinden ayrılan ve apartman boşluğuna gelen 11 yaşındaki zabıt katibinin evladı şehit olmuştur. Aracın park edildiğini gören emniyet bekçilerimizden bir tanesi silahlı müdahalede bulunacakken araç patlatılmış ve şehit olmuştur

11 YARALI HASTANEDE, 14 BİNA HASAR GÖRDÜ

Adliye lojmanlarına yönelik terör eyleminin temel amacı güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesindeki kararlılığını etkilemektir. Ülkemizdeki kamu düzenini tesis edebilmek için çalışan adalet mekanizmamızı etkilemektir.14 binada hasar meydana geldi. Hastanelerde 2'si yoğun bakımda toplam 11 yaralı mevcuttur

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gece itibari ile 26 kişi gözaltına alındı. Milletimiz emin olsun bunları nerede olursa olsun bulup cezalarını vereceğiz"

"BUNLARIN HİÇBİRİ YOLUMUZDAN ÇEVİREMEYECEK"

Adalet Bakanı Bozdağ ise Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısına ilişkin "Geçmişte de yargıda verdiğimiz şehitler oldu. İzmir'de yakın tarihte yapılan terör saldırısında şehidimiz vardı. İstanbul Çağlayan Adliyesinde vardı, şimdi burada var. Bunların hiçbiri adalet görevini yapanları yolundan çevirmeyecektir" açıklamasında bulundu.