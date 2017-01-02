02.01.2017 17:15 Viranşehir'de Molla Halil anıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçırıldığı 1996 yılından itibaren haber alınamayan Molla Halil düzenlenen programla anıldı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçırıldığı 1996 yılından itibaren haber alınamayan Molla Halil düzenlenen programla anıldı.



Viranşehir ilçesinde 31 Aralık 1996 tarihinde kaçırılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Molla Halil, Viranşehir derneği tarafından düzenlenen programla anıldı. Melle Halil olarak tanınan Halil Erbaş'ı anma gecesi, Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mehmet Özbilek, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yasin Kurt, Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Ahmet Bilen, Engelliler Derneği Başkanı Şehmus Belca, Viranşehir Öğrenci Derneği Başkanı Çetin Gören, Ruha-Der Başkanı Mehmet Salih Samak, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı İbrahim Gelin, İHH Şanlıurfa Temsilcisi, TÜGVA Viranşehir Temsilcisi Erol Direk, Diyanet-Sen İlçe Başkanı Ramazan Çelik ve ilçe encümen üyeleri katıldı. Ahmet Pascı'nın okuduğu kuran tilaveti ile başlayan programa, Molla Halil'in hayatının anlatıldığı kısa bir sunum ile devam edildi. Melle Halil'in arkadaşlarının anılarını anlatmasının ardından konuşan Viranşehir Derneği Başkanı Murat Karadaş "1995 yılında Melle Halil ile arkadaşlarım vesilesi ile tanıştım. Onunla tanışmam hayatımın dönem noktası oldu. İlmi ve manevi yönden Viranşehir halkının kendisinden faydalandığı gibi bize de onun ilmi atmosferinden istifa etmek nasip oldu. Onun Viranşehir'de başlatmış olduğu çalışma meyvelerini vermeye başladı. Onun öğrencileri ve dava arkadaşları onun çalışmasını sürdürerek Viranşehir halkına maddi, manevi, sosyal, kültürel ve ilmi yönden bir çok alanda faaliyet yürütmektedirler. Belki zalimler onu ortadan kaldırmakla davasını ve fikirlerini yok edebileceklerini sandılar. Oysa onun davası daha da büyüyerek fikirleri daha çok kişiye ulaşarak bereketlendi" dedi.



Her asrın Melle Halilleri olduğunu söyleyen Karadaş, "Asrı Saadette şehitler olduğu gibi günümüz İslam coğrafyasının birçok bölgelerinde şehitler verilmektedir. Ülkemizde de nice şehitler verdik. 15 Temmuz Şehitleri buna bir örnektir. Allah'ın davası için mukaddesat için ve bu kutlu topraklar için şehit erler olduğunu unutmayalım" dedi



Oğluna Melle Halil ismini verdi.



Karadaş, Melle Halil'in aziz hatırasını canlı tutmak için oğlunun adına 'Melle Halil' ismini verdiğini söyleyerek, "Melle Halil'i ortadan kaldırmaya çalıştınız ama binlerce Melle Halil'in doğuşuna şahit olmaktayız" dedi.



Artuklu Universitesi Öğretim Görevlisi Doç Dr Muhammed Akbaş'ın şehit ve şehadet konulu konuşmasının ardından okunan ilahilerle program sona erdi.

