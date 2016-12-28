28.12.2016 17:15 Viranşehir'de 26 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, polislerin durdurduğu araçta yapılan aramada 26 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, polislerin durdurduğu araçta yapılan aramada 26 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Viranşehir'de uygulama yapan polisler durumundan şüphelenerek durdurduğu 27 HS 646 plakalı araçta arama yaptı. Yapılan aramada hafif ticari aracın bagajında 26 kilo esrar ele geçirildi. Polis tarafından uyuşturucu maddesine el konulurken, araç sürücüsü İbrahim İ. ise gözaltına alındı.

