Virajı alamayan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da virajı alamayan bir otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Malatya'da virajı alamayan bir otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Öztürk yönetimindeki 44 LK 258 otomobil Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi yolunda virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. 7. Ana Jet Üssü Komutanlığının hemen yanı başında yaşanan kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye kurtarma ekibi sevk edilirken araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkartıldı.

Feci kazada araç içerisinde bulunan Saime Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken Ramazan Öztürk, Özge Öztürk ile Muhammet ve Ezgi Kadali yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servislerine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Saime Öztürk'ün cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akçadağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası hurdaya dönen araç ise çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

(Cahit Özçelik/İHA)