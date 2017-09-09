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Vincent Janssen Kadıköy'de
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Vincent Janssen Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin son transferi olan Vincent Janssen, ayağının tozuyla kadroya dahil oldu. Tottenham'dan kiralık olarak alınan forvet oyuncusu, Medipol Başakşehir karşılaşmasına yedek başlayacak.

Fenerbahçe'nin son transferi olan Vincent Janssen, ayağının tozuyla kadroya dahil oldu. Tottenham'dan kiralık olarak alınan forvet oyuncusu, Medipol Başakşehir karşılaşmasına yedek başlayacak.
Transfer döneminde kadrosunu 10 yeni isimle takviye eden Fenerbahçe, son olarak Tottenham'ın önemli isimlerinden Vincent Janssen'i 1 yıllığına kiralamıştı. Yıldız forvet, ayağının tozuyla Medipol Başakşehir maçının kadrosunda kendisine yer buldu. Teknik Direktör Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir karşısında bir başka yeni isim olan Soldado'yu ilk 11'de sahaya sürerken, Janssen'i de maç kadrosuna dahil etti. Hollandalı oyuncu, Medipol Başakşehir mücadelesinin ilerleyen dakikalarında forma bekleyecek.
(Bozhan Memiş / İHA)
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