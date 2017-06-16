Vinç sağlık ocağına girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir sağlık ocağına vinç girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir sağlık ocağına vinç girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza, 14.30 sıralarında İzmit ilçesi Santral kavşağında meydana geldi. Rampa aşağıya inen bir vinç, yokuşun sonunda bulunan sağlık ocağına daldı. Duvardan içeri giren kamyon ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

(Mehmet Oğuzhan Altun - Cihan Atik/İHA)