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Vinç sağlık ocağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı
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Vinç sağlık ocağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kasasında vinç sistemi bulunan kamyon, sağlık ocağına daldı. Kazada vinç sürücüsü ölürken, bir kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kasasında vinç sistemi bulunan kamyon, sağlık ocağına daldı. Kazada vinç sürücüsü ölürken, bir kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında İzmit ilçesi Santral Kavşağında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Ömer Çoşkun (28) idaresindeki vinç, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ilk olarak 41 BT 353 ile 41 HU 314 plakalı araçlara çarptı. Ömer Coşkun idaresindeki vinç daha sonra rampanın sonunda bulunan sağlık ocağına daldı. Büyük bir gürültüyle içeriye giren vinç, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık Ocağında bulunan Nigar Nuhoğlu (73) isimli bir kadın yaralandı. Yaralı kadına olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Vinç sürücüsü Ömer Coşkun ise hayatını kaybetti. Coşkun'un cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa konuldu. Coşkun'un cenazesi İzmit Asri Mezarlık Morguna götürüldü.
İtfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında yaralı araması yaptı. Ancak yapılan incelemede yıkılan duvarın altında kimsenin kalmadığı anlaşıldı. Aile Sağlığı Merkezinde ise büyük hasar oluştu. Kazanın olduğu bölge, meraklı vatandaşların da akınına uğradı. Çok sayıda vatandaş, sinema izler gibi kazaya müdahale edilmesini takip etti.

BİR HAFTADA 2 BÜYÜK KAZA
Aynı yerde geçtiğimiz haftada bir kaza meydana gelmişti. Yine rampa aşağı inen bir kamyonetin freni patlamış ve rampanın sonunda bekleyen araçlara çarparak durabilmişti. O kazada ise 4 kişi yaralanmıştı. Aynı yerde daha öncede sık sık kazalar meydana gelmişti.
Kazanın ardından İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'da olay yerine gelerek bilgi aldı. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Doğan, "Çok üzücü bir kaza. Vinç, olmaması gereken bir yolda, biraz da rampa olması sebebiyle, freni patlayınca hızlanıp, binaya girmiş. Ciddi bir çarpmanın ardından sürücü vefat etti. Bir yaralımız var. Hepimize geçmiş olsun. İçeride tespitler yapılıyor" dedi.

DAKİKALAR İLE KURTULDU
Aile Sağlığı Merkezine gelen bir vatandaş ise kazadan dakikalar ile kurtulduğunu söyledi. Kendisinin içeride olduğunu ifade eden vatandaş, "Tahlillerimi doktora gösteriyordum. Dışarı çıktım, bir şey sormayı unuttuğum içeri tekrar içeri girdim, kaza oldu. O anda doktora bir şey sormak için gitmeseydim bende arabanın altındaydım. Yarım dakikalık o sorma işi beni kurtardı" ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
(Mehmet Oğuzhan Altun - Cihan AtiK/İHA)

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