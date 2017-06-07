Video Yardımcı Hakem Sistemi teste başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) ilk testinin yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında Medipol Başakşehir alt yapı takımlarının maçında yapılacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) ilk testinin yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında Medipol Başakşehir alt yapı takımlarının maçında yapılacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbolun teknolojiden faydalanmasını sağlayarak hataların en aza indirilmesini amaçlayan Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin ilk testi, yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak. Medipol Başakşehir Kulübü'nün alt yapı takımları arasında saat 11.00'de başlayacak maçta hakemlerimiz, Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni bir müsabakada ilk kez uygulayacak. Türkiye'deki ilk VAR testini, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve MHK üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ da izleyecek. Müsabakayı basın mensupları da takip edebilecek."

