'Video Yardımcı Hakem Sistemi' için incelemeler sürürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem Sistemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem Sistemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Merkez Hakem Kurulu Üyesi Murat Ilgaz ve FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İtalya ile Fransa 19 Yaş Altı Milli takımları arasında oynanacak ve Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) test uygulamasının gerçek zamanlı (online) olarak yapılacağı hazırlık karşılaşmasını yerinde gözlemleyecek. İtalya'nın Bologna kentinde yarın oynanacak karşılaşmada, 2014 FIFA Dünya Kupası Finali'ni yöneten İtalyan hakem Nicola Rizzoli, Video Yardımcı Hakem olarak görev yapacak.

Uygulamada ayrıca, TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı ve FIFA VAR Uzmanı Roberto Rosetti de hazır bulunacak. Müsabaka sonrası yapılacak toplantıda, maç sırasında sistemin nasıl işlediği konusunda bilgi verilecek ve VAR ile ilgili gerçekleştirilen kayıtlar incelenecek.

Online VAR uygulaması nedir?

Video Yardımcı Hakem Sistemi uygulamasının gerçek zamanlı (online) olarak yapılması, müsabakanın hakemi ile Video Yardımcı Hakem arasındaki telsiz sisteminin maç esnasında aktif olarak kullanılması anlamına geliyor.

