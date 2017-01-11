Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Video hakem sistemi ikinci yarıda uygulanacak'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Video hakem sistemi ikinci yarıda uygulanacak'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, video hakem sisteminin ikinci yarıda Süper Lig'de uygulanacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, video hakem sisteminin ikinci yarıda Süper Lig'de uygulanacağını söyledi.
Süper Lig Hakemleri ve Üst Klasman Yardımcı Hakemleri ile Süper Lig Gözlemcileri için Devre Arası Semineri, 7-12 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya'daki Calista Luxury Resort Otel'de geçekleşiyor. Bugün düzenlenen basına açık kokart töreni öncesi TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ YÖNETEN HAKEMLERİMİZ VAR"
"MHK bizim en çok ve her zaman eleştiri alan kurulumuz" diyerek sözlerine başlayan Servet Yardımcı, "Biz TFF olarak hakemlerimize her zaman inandık. Dışarıda sürekli maç yöneten ve Avrupa'nın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi finalini yöneten hakemlerimiz var. Bu maçlarda başarılı performanslar çiziliyor. Dışarıda ve içeride farklı yönetimler söz konusu oluyor. Bunun da sebeplerini araştırıyoruz" diye konuştu.

"FEDERASYON OLARAK UĞRAŞLAR VERİYORUZ"
Hakemlerin ilk yarıda bazı kritik hatalar yaptığını söyleyen Yardımcı, "Ancak bu hataların ardında art niyet olmadığını bildiğimiz için içimiz çok rahat. Daha iyisini daha iyi yerlere hakemlerimizi nasıl getiririz diye federasyon olarak uğraşlar veriyoruz. Rosetti ve arkadaşlarıyla birlikte Riva'da sürekli seminerler düzenledik. Son günlerde en çok konuşulan VAR sistemini (video hakem sistemi) temsilcilerimiz 2 yıl önce Hollanda'da oynanan Utrech - Heracles maçını canlı olarak izlediler. Orada izlenimlerini yaptılar. Hüseyin Göçek ve Bülent Yıldırım eğitimlere katıldı. 2018 Dünya Kupası aday hakem eğitimlerini Cüneyt Çakır aldı. Sezonun ikinci yarısında da bu sistemin uygulanacağını söyleyelim. Ne zaman uygulanacağını paylaşacağız. Hakem kardeşlerimize ikinci yarıda başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun" açıklamalarında bulundu.
(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Fenerbahçe finalde
Elina Babkina kadro dışı bırakıldı
Kocaeli Üniversitesi'nde gergin seçim: 37 gözaltı
Bakan Soylu, FETÖ ve PKK işbirliğine dikkat çekti
Beşiktaş iki eksikle çalıştı
Bakan Çelik: 'Soğukkanlılıkla takip ediyoruz'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Gaziantep'te polise ikinci saldırı!
Gaziantep'te polise ikinci saldırı!
Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 347 oyla kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 347 oyla kabul edildi
Türk askerinin Irak'tan çekilme şartı: Musul ve Kerkük
Türk askerinin Irak'tan çekilme şartı: Musul ve Kerkük
Davos'a bu yıl Türkiye'den kimlerin gideceği belli oldu
Davos'a bu yıl Türkiye'den kimlerin gideceği belli oldu
AK Partili Deligöz: 'Ulan alın açık oy kullanıyorum, ne yapacaksınız?' dedim
AK Partili Deligöz: 'Ulan alın açık oy kullanıyorum, ne yapacaksınız?' dedim
Mecliste sürpriz görüşme!
Mecliste sürpriz görüşme!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Fenerbahçe finalde
Fenerbahçe finalde
Elina Babkina kadro dışı bırakıldı
Elina Babkina kadro dışı bırakıldı
Kocaeli Üniversitesi'nde gergin seçim: 37 gözaltı
Kocaeli Üniversitesi'nde gergin seçim: 37 gözaltı
Bakan Soylu, FETÖ ve PKK işbirliğine dikkat çekti
Bakan Soylu, FETÖ ve PKK işbirliğine dikkat çekti
Beşiktaş iki eksikle çalıştı
Beşiktaş iki eksikle çalıştı
Bakan Çelik: 'Soğukkanlılıkla takip ediyoruz'
Bakan Çelik: 'Soğukkanlılıkla takip ediyoruz'
Kosova'da Haradinaj'a destek protestoları yayılıyor
Kosova'da Haradinaj'a destek protestoları yayılıyor
Askeri lise sınav soruları nasıl sızdırıldı ?
Askeri lise sınav soruları nasıl sızdırıldı ?
İsmi şehit düştüğü caddeye verildi
İsmi şehit düştüğü caddeye verildi
Fenerbahçeli eski oyuncu Sporting Lizbon'da
Fenerbahçeli eski oyuncu Sporting Lizbon'da
Sürmene yangınıyla ilgili iddialara yanıt verdi
Sürmene yangınıyla ilgili iddialara yanıt verdi
374 kişiye FETÖ'den tutuklama
374 kişiye FETÖ'den tutuklama

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English