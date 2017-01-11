11.01.2017 17:23 'Video hakem sistemi ikinci yarıda uygulanacak'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, video hakem sisteminin ikinci yarıda Süper Lig'de uygulanacağını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, video hakem sisteminin ikinci yarıda Süper Lig'de uygulanacağını söyledi.

Süper Lig Hakemleri ve Üst Klasman Yardımcı Hakemleri ile Süper Lig Gözlemcileri için Devre Arası Semineri, 7-12 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya'daki Calista Luxury Resort Otel'de geçekleşiyor. Bugün düzenlenen basına açık kokart töreni öncesi TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı açıklamalarda bulundu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ YÖNETEN HAKEMLERİMİZ VAR"

"MHK bizim en çok ve her zaman eleştiri alan kurulumuz" diyerek sözlerine başlayan Servet Yardımcı, "Biz TFF olarak hakemlerimize her zaman inandık. Dışarıda sürekli maç yöneten ve Avrupa'nın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi finalini yöneten hakemlerimiz var. Bu maçlarda başarılı performanslar çiziliyor. Dışarıda ve içeride farklı yönetimler söz konusu oluyor. Bunun da sebeplerini araştırıyoruz" diye konuştu.



"FEDERASYON OLARAK UĞRAŞLAR VERİYORUZ"

Hakemlerin ilk yarıda bazı kritik hatalar yaptığını söyleyen Yardımcı, "Ancak bu hataların ardında art niyet olmadığını bildiğimiz için içimiz çok rahat. Daha iyisini daha iyi yerlere hakemlerimizi nasıl getiririz diye federasyon olarak uğraşlar veriyoruz. Rosetti ve arkadaşlarıyla birlikte Riva'da sürekli seminerler düzenledik. Son günlerde en çok konuşulan VAR sistemini (video hakem sistemi) temsilcilerimiz 2 yıl önce Hollanda'da oynanan Utrech - Heracles maçını canlı olarak izlediler. Orada izlenimlerini yaptılar. Hüseyin Göçek ve Bülent Yıldırım eğitimlere katıldı. 2018 Dünya Kupası aday hakem eğitimlerini Cüneyt Çakır aldı. Sezonun ikinci yarısında da bu sistemin uygulanacağını söyleyelim. Ne zaman uygulanacağını paylaşacağız. Hakem kardeşlerimize ikinci yarıda başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun" açıklamalarında bulundu.

(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort/İHA)

