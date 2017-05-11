Vicdansızlar bebeği poşete koyup...

Manisa'nın Kula ilçesinde poşet içinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.
Manisa'nın Kula ilçesinde poşet içinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 237. Sokak üzerinde Emrah Topmedir, çalıştığı iş yerinin arka tarafına aracını park ettiği sırada poşet içerisine sarılmış erkek bebeği fark etti. Durumu hemen polise bildiren Topdemir, bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiğini fark edince bebeği Kula Devlet Hastanesine götürdü. Hastane çalışanları 3 saat önce doğduğu tahmin edilen bebek için seferber oldu. İlk müdahalesi yapılan minik bebek, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı. (Hasan Yiğen /İHA)
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